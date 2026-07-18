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Cât a plătit, de fapt, Gigi Becali pentru al treilea transfer al verii de la FCSB: „MM era disperat”

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 9:09

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Cât a plătit, de fapt, Gigi Becali pentru al treilea transfer al verii de la FCSB: MM era disperat”

Gigi Becali - Sport Pictures

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Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit, de fapt, pentru al treilea transfer al verii de la FCSB. Roș-albaștrii s-au înțeles cu Aymen Boutoutaou (25 de ani), extremă dreapta care ultima dată a evoluat la Sochaux, în ligile inferioare din Franța.

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Aymen Boutoutaou a fost prezent în Ghencea la primul meci al FCSB-ului din noul sezon. Roș-albaștrii au învins-o fără emoții pe FC Argeș, scor 2-0, grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Florin Tănase.

Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Aymen Boutoutaou la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că le-a plătit celor de la Sochaux suma de 1,35 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Aymen Boutoutaou. Jucătorul l-a impresionat pe Mihai Stoica, cel care a negociat transferul. Ronny Labonne și Eddy Gnahore sunt ceilalți doi jucători transferați de roș-albaștri, în această vară.

MM era disperat. «Dom’le, cel mai bun străin din România, că o fi, că o păţi.» Şi i-am zis: «Du-te şi ia-l.» Până a negociat… A negociat două săptămâni, aproape o lună. A negociat, apoi a căzut, după care a revenit. Spune-ţi, frate, poftele şi gata.

Ne-a costat 1 milion și 350 de mii de euro. Cu prime, cu tot, cred că ajunge la 500-600.000 de euro salariu. Nu pot să zic sigur, că nu m-a interesat. I-am zis: «Ia-l şi gata.»

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Când spune un colaborator care ştie fotbal şi MM, care nu spune niciodată despre cineva că e bun… Acum a spus că e foarte, foarte, foarte bun”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.

Aymen Boutoutaou mai avea contract cu francezii din Liga a 2-a până în vara lui 2027, însă a acceptat propunerea de a evolua în fotbalul românesc, la FCSB. El joacă, în principal, în banda dreaptă a atacului, dar poate fi folosit şi în centru.

Aymen Boutoutaou a fost crescut de Valenciennes, fiind transferat de Sochaux în urmă cu un an. În sezonul petrecut la formaţia din Ligue 2, mijlocaşul algerian, născut în Franţa, a reuşit să marcheze 13 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 37 de meciuri disputate.

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