FIFA a făcut marele anunţ! Cine arbitrează finala Cupei Mondiale? Centralul a izbucnit în plâns când a aflat

FIFA a stabilit brigada de arbitri care va oficia marea finală a Cupei Mondiale care se va disputa duminică între Spania și Argentina. Slovenul Slavko Vincic a fost delegat să conducă de la centru duelul care se va disputa pe MetLife Stadium, în New York New Jersey.
Finala Cupei Mondiale este la câteva zile distanță, iar Comisia de arbitri a FIFA condusă de către Pieruligi Collina a decis să anunțe o informație care era extrem de așteptată atât în Spania, cât și în Argentina: Cine va oficia finala?
Slavko Vincic, arbtiru la finala Cupei Mondiale. Spania e neînvinsă cu el la centru
Vestea a fost dată chiar de fostul mare arbitru italian în cadrul unei ședințe la care au participat centralii păstrați pe lista scurtă pentru ultimele meciuri de la World Cup. După ce a prezentat echipamentul care va fi folosit de „cavalerii fluierului” la ultima partidă de la Campionatul Mondial, Collina i-a rostit numele lui Slavko Vincic, care a izbucnit în plâns în aplauzele celor de lângă el.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Slovenul de 46 de ani are o experiență vastă în meciurile cu miză, fiind la centru la finala Ligii Campionilor din 2024 (Real Madrid – Borussia Dortmund 2-0), dar și la finala Europa League din 2022 (Eintracht Frankfurt – Rangers 1-1, 6-5 după penalty-uri).
Aflat la a doua sa Cupă Mondială după cea din 2022 unde a oficiat două meciuri, Vincic va conduce a patra sa partidă de la acest turneu final. Până acum, a mai fost la centru la Brazilia – Maroc 1-1, Iordania – Algeria 1-2 și Mexic – Ecuador 2-0.
Cu Vincic la centru, Spania nu a pierdut niciodată, indiferent că a fost vorba de partide amicale sau oficiale. „Furia Roja” are un bilanț de trei victorii și două remize când a fost arbitrată de sloven, acest lucru întâmplându-se ultima dată în semifinala de la EURO 2024, 2-1 contra Franței.
În ceea ce o privește pe Argentina, ea a fost o singură dată „fluierată” de Vincic, iar acest lucru s-a întâmplat la Cupa Mondială din 2022, când „pumele” au suferit o înfrângere șocantă contra Arabiei Saudite.
Brigada completă de la Finala Cupei Mondiale:
Central: Slavko Vincic (Slovenia)
Asistenți: Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic (Slovenia)
Al patrulea arbtiru: Adham Makhadmeh (Iordania)
Arbitru de rezervă: Mohammad Alkalaf (Iordania)
Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)
Asistent VAR: Nicolas Gallo (Columbia)
The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝
— FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026
Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.
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