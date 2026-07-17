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FIFA a făcut marele anunţ! Cine arbitrează finala Cupei Mondiale? Centralul a izbucnit în plâns când a aflat

Andrei Nicolae Publicat: 17 iulie 2026, 8:29

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FIFA a făcut marele anunţ! Cine arbitrează finala Cupei Mondiale? Centralul a izbucnit în plâns când a aflat

Slavko Vincic, când a aflat că va arbitra finala Cupei Mondiale / X @@ArbitroInteBlog

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FIFA a stabilit brigada de arbitri care va oficia marea finală a Cupei Mondiale care se va disputa duminică între Spania și Argentina. Slovenul Slavko Vincic a fost delegat să conducă de la centru duelul care se va disputa pe MetLife Stadium, în New York New Jersey.

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Finala Cupei Mondiale este la câteva zile distanță, iar Comisia de arbitri a FIFA condusă de către Pieruligi Collina a decis să anunțe o informație care era extrem de așteptată atât în Spania, cât și în Argentina: Cine va oficia finala?

Slavko Vincic, arbtiru la finala Cupei Mondiale. Spania e neînvinsă cu el la centru

Vestea a fost dată chiar de fostul mare arbitru italian în cadrul unei ședințe la care au participat centralii păstrați pe lista scurtă pentru ultimele meciuri de la World Cup. După ce a prezentat echipamentul care va fi folosit de „cavalerii fluierului” la ultima partidă de la Campionatul Mondial, Collina i-a rostit numele lui Slavko Vincic, care a izbucnit în plâns în aplauzele celor de lângă el.

Slovenul de 46 de ani are o experiență vastă în meciurile cu miză, fiind la centru la finala Ligii Campionilor din 2024 (Real Madrid – Borussia Dortmund 2-0), dar și la finala Europa League din 2022 (Eintracht Frankfurt – Rangers 1-1, 6-5 după penalty-uri).

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Aflat la a doua sa Cupă Mondială după cea din 2022 unde a oficiat două meciuri, Vincic va conduce a patra sa partidă de la acest turneu final. Până acum, a mai fost la centru la Brazilia – Maroc 1-1, Iordania – Algeria 1-2 și Mexic – Ecuador 2-0.

Cu Vincic la centru, Spania nu a pierdut niciodată, indiferent că a fost vorba de partide amicale sau oficiale. „Furia Roja” are un bilanț de trei victorii și două remize când a fost arbitrată de sloven, acest lucru întâmplându-se ultima dată în semifinala de la EURO 2024, 2-1 contra Franței.

În ceea ce o privește pe Argentina, ea a fost o singură dată „fluierată” de Vincic, iar acest lucru s-a întâmplat la Cupa Mondială din 2022, când „pumele” au suferit o înfrângere șocantă contra Arabiei Saudite.

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Brigada completă de la Finala Cupei Mondiale:

Central: Slavko Vincic (Slovenia)

Asistenți: Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic (Slovenia)

Al patrulea arbtiru: Adham Makhadmeh (Iordania)

Arbitru de rezervă: Mohammad Alkalaf (Iordania)

Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)

Asistent VAR: Nicolas Gallo (Columbia)

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.

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