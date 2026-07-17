FIFA a făcut marele anunţ! Cine arbitrează finala Cupei Mondiale? Centralul a izbucnit în plâns când a aflat

FIFA a stabilit brigada de arbitri care va oficia marea finală a Cupei Mondiale care se va disputa duminică între Spania și Argentina. Slovenul Slavko Vincic a fost delegat să conducă de la centru duelul care se va disputa pe MetLife Stadium, în New York New Jersey.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finala Cupei Mondiale este la câteva zile distanță, iar Comisia de arbitri a FIFA condusă de către Pieruligi Collina a decis să anunțe o informație care era extrem de așteptată atât în Spania, cât și în Argentina: Cine va oficia finala?

Slavko Vincic, arbtiru la finala Cupei Mondiale. Spania e neînvinsă cu el la centru

Vestea a fost dată chiar de fostul mare arbitru italian în cadrul unei ședințe la care au participat centralii păstrați pe lista scurtă pentru ultimele meciuri de la World Cup. După ce a prezentat echipamentul care va fi folosit de „cavalerii fluierului” la ultima partidă de la Campionatul Mondial, Collina i-a rostit numele lui Slavko Vincic, care a izbucnit în plâns în aplauzele celor de lângă el.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁

Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p

— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Slovenul de 46 de ani are o experiență vastă în meciurile cu miză, fiind la centru la finala Ligii Campionilor din 2024 (Real Madrid – Borussia Dortmund 2-0), dar și la finala Europa League din 2022 (Eintracht Frankfurt – Rangers 1-1, 6-5 după penalty-uri).