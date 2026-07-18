Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel pentru tactica din Anglia – Argentina: „O greşeală”

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, va înmâna marele trofeu la finala Cupei Mondiale 2026. Partida dintre Spania şi Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Spania a trecut de Franţa cu scorul de 2-0, în timp ce Argentina a reuşit o nouă remontada şi s-a impus în partida cu Anglia cu 2-1, după un final nebun de partidă la Atlanta.

Donald Trump l-a certat pe Thomas Tuchel pentru modul în care l-a folosit pe Harry Kane în Anglia – Argentina: „A fost neobişnuit”

Rezultatul din semifinala a doua a fost comentat şi de Donald Trump în timpul unei confeirinţe de presă susţinute alături de Gianni Infantino, preşedintele FIFA. Trump l-a lăudat pe Harry Kane, alături de care a jucat golf în trecut, dar este de părere că Thomas Tuchel a greşit modul în care l-a folosit pe atacantul celor de la Bayern Munchen:

„Aveţi un jucător grozav în Anglia alături de care am jucat golf. Harry (n.r. Kane) a fost fantastic. Cred că au făcut o greşeală când l-au făcut un jucător defensiv.

Ce ştiu eu despre fotbal? Conduceau şi cel mai bun jucător al lor a fost pus în apărare. Trebuie să fii mai ofensiv, nu? Dar ce ştiu eu despre antrenorat? A fost neobişnuit, dar Harry e un tip grozav”, a declarat Donald Trump, în timp ce Gianni Infantino se amuza lângă el, potrivit dailymail.co.uk.