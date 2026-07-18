Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon. Jucătorul e așteptat de Gigi Becali la FCSB

Florinel Coman (28 de ani) este dorit de Gigi Becali la FCSB, în această perioadă de mercato. Mijlocașul a început deja pregătirile pentru noul sezon, alături de echipa cu care are contract, Al-Gharafa.
Florinel Coman a plecat alături de echipa din Qatar în cantonament, până la un eventual transfer. Internaționalul român vrea să fie în formă pentru startul de sezon și se pregătește intens.
Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon, fiind așteptat de Gigi Becali la FCSB
Cei de la Al-Gharafa au postat mai multe fotografii din cantonamentul de vară efectuat în Slovacia, pe contul oficial de Instagram. Florinel Coman a fost surprins antrenându-se alături de ceilalți coechipieri de la clubul din Qatar.
Deși se pregătește la Al-Gharafa, Florinel Coman are mari șanse să schimbe echipa, în această vară. Dori de Gigi Becali la FCSB, internaționalul român ar vrea să-și continue cariera tot în străinătate.
Coman ar putea ajunge din nou în Italia, unde a evoluat pentru Cagliari, în urmă cu un sezon. Agentul său, Federico Pastorello, l-a propus mai multor cluburi din Peninsulă, acestea monitorizându-l și urmând să ia decizia finală privind transferul.
Presa din Italia a anunțat recent faptul că echipa interesată de serviciile lui Florinel Coman este Lecce, salvată de la retrogradare pe final de sezon. Numele internaționalului român a fost asociat și unui transfer în Turcia, astfel că rămâne de văzut unde va evolua mijlocașul, în stagiunea următoare.
După ce a revenit la națională în iunie, convocat de Gică Hagi, Florinel Coman a anunțat că vrea să plece de la Al-Gharafa, lucru pe care l-a transmis și oficialilor echipei.
„Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui. Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract. Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, spunea Florinel Coman, în iunie, despre viitorul său.
- Florinel Coman mai are contract cu Al-Gharafa până în 2027
- 3 goluri și o pasă decisivă – cifrele lui Coman în cele 26 de meciuri bifate în sezonul trecut
- Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist
- „România are nevoie de el”. Sfatul pe care Marius Baciu i l-a dat lui Octavian Popescu, înainte de noul sezon
- Cât a plătit, de fapt, Gigi Becali pentru al treilea transfer al verii de la FCSB: „MM era disperat”
- Basarab Panduru, uimit după ce a văzut în FCSB – FC Argeş 2-0: „Mă miră! Fără prea mult efort”
- Noua „perlă” de la FCSB a reacționat după ce a aflat ce clauză i-a pus Gigi Becali: „Nu sunt obișnuit”