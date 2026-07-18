Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon. Jucătorul e așteptat de Gigi Becali la FCSB

Florinel Coman (28 de ani) este dorit de Gigi Becali la FCSB, în această perioadă de mercato. Mijlocașul a început deja pregătirile pentru noul sezon, alături de echipa cu care are contract, Al-Gharafa.

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Florinel Coman a plecat alături de echipa din Qatar în cantonament, până la un eventual transfer. Internaționalul român vrea să fie în formă pentru startul de sezon și se pregătește intens.

Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon, fiind așteptat de Gigi Becali la FCSB

Cei de la Al-Gharafa au postat mai multe fotografii din cantonamentul de vară efectuat în Slovacia, pe contul oficial de Instagram. Florinel Coman a fost surprins antrenându-se alături de ceilalți coechipieri de la clubul din Qatar.

Deși se pregătește la Al-Gharafa, Florinel Coman are mari șanse să schimbe echipa, în această vară. Dori de Gigi Becali la FCSB, internaționalul român ar vrea să-și continue cariera tot în străinătate.

Coman ar putea ajunge din nou în Italia, unde a evoluat pentru Cagliari, în urmă cu un sezon. Agentul său, Federico Pastorello, l-a propus mai multor cluburi din Peninsulă, acestea monitorizându-l și urmând să ia decizia finală privind transferul.