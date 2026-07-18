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Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon. Jucătorul e așteptat de Gigi Becali la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 10:04

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Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon. Jucătorul e așteptat de Gigi Becali la FCSB

Florinel Coman, la antrenamente la Al-Gharafa/ Instagram

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Florinel Coman (28 de ani) este dorit de Gigi Becali la FCSB, în această perioadă de mercato. Mijlocașul a început deja pregătirile pentru noul sezon, alături de echipa cu care are contract, Al-Gharafa.

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Florinel Coman a plecat alături de echipa din Qatar în cantonament, până la un eventual transfer. Internaționalul român vrea să fie în formă pentru startul de sezon și se pregătește intens.

Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon, fiind așteptat de Gigi Becali la FCSB

Cei de la Al-Gharafa au postat mai multe fotografii din cantonamentul de vară efectuat în Slovacia, pe contul oficial de Instagram. Florinel Coman a fost surprins antrenându-se alături de ceilalți coechipieri de la clubul din Qatar.

Deși se pregătește la Al-Gharafa, Florinel Coman are mari șanse să schimbe echipa, în această vară. Dori de Gigi Becali la FCSB, internaționalul român ar vrea să-și continue cariera tot în străinătate.

Coman ar putea ajunge din nou în Italia, unde a evoluat pentru Cagliari, în urmă cu un sezon. Agentul său, Federico Pastorello, l-a propus mai multor cluburi din Peninsulă, acestea monitorizându-l și urmând să ia decizia finală privind transferul.

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Presa din Italia a anunțat recent faptul că echipa interesată de serviciile lui Florinel Coman este Lecce, salvată de la retrogradare pe final de sezon. Numele internaționalului român a fost asociat și unui transfer în Turcia, astfel că rămâne de văzut unde va evolua mijlocașul, în stagiunea următoare.

După ce a revenit la națională în iunie, convocat de Gică Hagi, Florinel Coman a anunțat că vrea să plece de la Al-Gharafa, lucru pe care l-a transmis și oficialilor echipei.

Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui. Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract. Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, spunea Florinel Coman, în iunie, despre viitorul său.

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  • Florinel Coman mai are contract cu Al-Gharafa până în 2027
  • 3 goluri și o pasă decisivă – cifrele lui Coman în cele 26 de meciuri bifate în sezonul trecut
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