„Mi-aș dori să-l încuiem în cameră”. Lionel Scaloni, reacție savuroasă despre Lamine Yamal înainte de finala Mondialului

Lionel Scaloni a oferit declarații despre Lamine Yamal, înainte de finala Campionatului Mondial. Spania și Argentina se vor duela pentru marele trofeu duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Lionel Scaloni s-a amuzat atunci când a fost întrebat despre cum poate fi oprit Lamine Yamal. Selecționerul Argentinei a glumit și a spus că și-ar dori ca starul Spaniei să rămână încuiat în cameră, pentru a nu ajunge la finală.
Lionel Scaloni, reacție savuroasă despre Lamine Yamal înainte de finala Spania – Argentina
„Mi-aș dori să-l putem încuia pe Lamine în camera lui! (n.r. râde).
Lamine Yamal este un jucător cu adevărat excepțional. Acest puști este o comoară pentru fotbal și este încă foarte tânăr. Are atât de multe de oferit”, a spus Lionel Scaloni, în cadrul unei conferințe de presă.
Faptul că Argentina este unită în jurul echipei sale naţionale este „ceva extrem de preţios” şi „emoţionant”, a declarat, vineri, selecţionerul echipei Argentinei, Lionel Scaloni, cu două zile înaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Spaniei.
„Am redescoperit ceva extrem de preţios, imaginea oamenilor care urmăresc meciurile noastre la televizor, purtând tricoul Argentinei şi îmbrăţişându-se”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă la New York.
În ceea ce-l priveşte pe Lionel Messi, căpitanul vârstă de 39 de ani, trebuie să „savurăm” faptul că îl avem în continuare în echipă. „Trebuie să apreciem ceea ce face, el este istorie, este o legendă”, a mai spus selecţionerul.
„Va fi finala de duminică ultimul său meci pentru Argentina? Ei bine, de unde să ştiu? Întrebaţi-l pe el!”, a răspuns acesta. „Nu încetează niciodată să ne surprindă, deci este o întrebare pe care ar trebui să i-o adresaţi lui”, a conchis antrenorul echipei Argentinei.
- Spaniolii se tem de Lionel Messi înaintea finalei de la Mondial: „O imensă provocare”
- Fost campion mondial cu Spania, apel către Donald Trump: „Ajutor”. Motivul incredibil pentru care nu poate intra în SUA
- Moment inedit înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Novak Djokovic şi Tom Brady le-au pus întrebări lui Lionel Messi şi Rodri
- Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel pentru tactica din Anglia – Argentina: „O greşeală”
- Luis de la Fuente i-a pus la punct pe argentinieni, înaintea finalei Cupei Mondiale: „Ar trebui să învăţaţi şi voi”