„Mi-aș dori să-l încuiem în cameră”. Lionel Scaloni, reacție savuroasă despre Lamine Yamal înainte de finala Mondialului

Lionel Scaloni a oferit declarații despre Lamine Yamal, înainte de finala Campionatului Mondial. Spania și Argentina se vor duela pentru marele trofeu duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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Lionel Scaloni s-a amuzat atunci când a fost întrebat despre cum poate fi oprit Lamine Yamal. Selecționerul Argentinei a glumit și a spus că și-ar dori ca starul Spaniei să rămână încuiat în cameră, pentru a nu ajunge la finală.

Lionel Scaloni, reacție savuroasă despre Lamine Yamal înainte de finala Spania – Argentina

„Mi-aș dori să-l putem încuia pe Lamine în camera lui! (n.r. râde).

Lamine Yamal este un jucător cu adevărat excepțional. Acest puști este o comoară pentru fotbal și este încă foarte tânăr. Are atât de multe de oferit”, a spus Lionel Scaloni, în cadrul unei conferințe de presă.

Faptul că Argentina este unită în jurul echipei sale naţionale este „ceva extrem de preţios” şi „emoţionant”, a declarat, vineri, selecţionerul echipei Argentinei, Lionel Scaloni, cu două zile înaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal din 2026 împotriva Spaniei.