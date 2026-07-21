„Eroul” Spaniei nu s-a abținut: mesaj pentru Donald Trump, după ce a scos două milioane de oameni în stradă la Madrid

Spania, noua campioană mondială, s-a bucurat de o seară plină de sărbătoare, după o paradă cu autobuzul decapotabil pe străzile Madridului, în faţa unei mulţimi estimată la două milioane de oameni.
Jucătorii au savurat băuturi în timpul procesiunii, sub un soare dogoritor, de-a lungul arterelor principale din centrul oraşului, unde îi aştepta o mare de suporteri îmbrăcaţi în roşu şi galben, înainte de a ajunge în Plaza de Cibeles, unde au urcat pe scenă şi au petrecut până târziu în noapte.
Spania, petrecere pe străzile din Madrid după titlul mondial câștigat
Echipa şi antrenorul Luis de la Fuente au fost prezentaţi unul câte unul în faţa suporterilor, fiecare alegându-şi propria melodie pe care au cântat-o împreună, purtând tricouri cu inscripţia „We are champions”.
„(Spania) a arătat lumii ce înseamnă să lucrezi împreună, cu o singură minte şi o singură inimă”, a declarat supervedeta pop Shakira într-un mesaj video difuzat echipei şi publicului. De la Fuente a transmis un mesaj similar, salutându-şi jucătorii ca fiind „cei mai buni din lume” şi îndemnând fanii să nu uite că „împreună suntem mai puternici”.
După ce s-au întors cu avionul din Statele Unite la Madrid, jucătorii au fost primiţi luni dimineaţă de regele Felipe al VI-lea şi de familia regală, iar apoi de prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, înainte de începerea paradei. Jucătorii au dat din mână în mână strălucitorul trofeu al Cupei Mondiale şi au salutat suporterii care îi adorau, unii dintre aceştia aflaţi la balcoane, alţii urcaţi pe staţiile de autobuz.
Mesaj indirect pentru Donald Trump
Ferran Torres, salvatorul echipei „La Roja”, omul meciului şi autorul singurului gol din finala din 2026, a declarat: „Nu mai punem piciorul pe pământ de când am plecat din New York” cu ocazia recepţiei oficiale de la Moncloa, sediul guvernului spaniol, unde campionii au fost întâmpinaţi de prim-ministrul Pedro Sánchez.
În timpul paradei, a fost văzut purtând o şapcă roşie pe cap, pe care se putea citi „Make Spain Great Again”, o referinţă la celebrul slogan al preşedintelui american Donald Trump, alături de care jucătorii echipei „La Roja” au ridicat trofeul duminică.
Ferran Torres, autor do gol do título contra a Argentina, estava com um boné escrito
“Make Spain Great Again”
😂 pic.twitter.com/SCY8zttgDC
— DataFut (@DataFutebol) July 20, 2026
Golul marcat de Ferran Torres în prelungiri a fost suficient pentru ca Spania să câştige al doilea titlu mondial, după prima victorie din 2010.
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