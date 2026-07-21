„Eroul” Spaniei nu s-a abținut: mesaj pentru Donald Trump, după ce a scos două milioane de oameni în stradă la Madrid

Spania, noua campioană mondială, s-a bucurat de o seară plină de sărbătoare, după o paradă cu autobuzul decapotabil pe străzile Madridului, în faţa unei mulţimi estimată la două milioane de oameni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii au savurat băuturi în timpul procesiunii, sub un soare dogoritor, de-a lungul arterelor principale din centrul oraşului, unde îi aştepta o mare de suporteri îmbrăcaţi în roşu şi galben, înainte de a ajunge în Plaza de Cibeles, unde au urcat pe scenă şi au petrecut până târziu în noapte.

Spania, petrecere pe străzile din Madrid după titlul mondial câștigat

Echipa şi antrenorul Luis de la Fuente au fost prezentaţi unul câte unul în faţa suporterilor, fiecare alegându-şi propria melodie pe care au cântat-o împreună, purtând tricouri cu inscripţia „We are champions”.

„(Spania) a arătat lumii ce înseamnă să lucrezi împreună, cu o singură minte şi o singură inimă”, a declarat supervedeta pop Shakira într-un mesaj video difuzat echipei şi publicului. De la Fuente a transmis un mesaj similar, salutându-şi jucătorii ca fiind „cei mai buni din lume” şi îndemnând fanii să nu uite că „împreună suntem mai puternici”.

După ce s-au întors cu avionul din Statele Unite la Madrid, jucătorii au fost primiţi luni dimineaţă de regele Felipe al VI-lea şi de familia regală, iar apoi de prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, înainte de începerea paradei. Jucătorii au dat din mână în mână strălucitorul trofeu al Cupei Mondiale şi au salutat suporterii care îi adorau, unii dintre aceştia aflaţi la balcoane, alţii urcaţi pe staţiile de autobuz.