„Nimeni nu ne dă nimic”. Lionel Messi, replică pentru critici după ce Argentina s-a calificat în finala Mondialului

Lionel Messi a oferit prima reacţie, după ce Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial. Sud-americanii au învins Anglia cu 2-1, revenind după ce au fost conduşi, şi se vor duela cu Spania în marea finală de duminică. Duelul pentru marele trofeu va începe de la ora 22:00, la New York, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Lionel Messi a fost, din nou, „eroul” Argentinei. Starul de 39 de ani al „pumelor” a pasat decisiv la ambele goluri ale naţionalei sale, marcate de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.
Lionel Messi, prima reacţie după Anglia – Argentina 1-2
Lionel Messi a venit cu replica şi pentru cei care au criticat Argentina, pe parcursul Campionatului Mondial. Sud-americanii au fost acuzaţi că au beneficiat de decizii favorabile din partea arbitrilor, însă starul de la Inter Miami a subliniat că „pumele” au demonstrat pe teren că nimeni nu le-a oferit nimic, la turneul final.
De asemenea, Messi s-a declarat extrem de bucuros de o nouă calificare în finala Campionatului Mondial, a treia din carieră şi a doua la rând. În urmă cu patru ani, Argentina a reuşit să câştige marele trofeu, după o finală decisă la loviturile de departajare cu Franţa.
„Am venit aici cu multe întrebări, multe îndoieli, dar ştiam că acest grup mereu concurează, dă tot ce are mai bun atunci când este unit. Eram sigur că vom fi între primele patru şi am ajuns şi în finală. Venim după ce am fost campioni mondial, după ce am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine doare asta sau ce ar spune alţii. Am arătat încă o dată pe teren că nimeni nu ne dă nimic. Este o mare bucurie Este o mare bucurie.
A fost incredibil să trăim ce am trăit, să ajungem în finala mondială din nou, cu tot ceea ce înseamnă asta. Să jucăm împotriva Angliei în semifinale…e special pentru toţi pentru că, înaintea meciului, deşi am spus că este doar un meci şi-l jucăm în felul nostru, e dificil să-ţi controlezi emoţiile. A fost un meci pe care niciunul nu a vrut să-l pierdem.
Sunt foarte bucuros că am adus o nouă bucurie Argentinei. A fost o nebunie întregul Campionat Mondial şi am obţinut ce ne-am dorit, să ajungem până la final din nou.
Aveam nevoie de victoria cu Anglia, atât eu, câ şi grupul, care nu are nimic de pierdut. Cred că avem cinci finale la rând. Să jucăm iar o finală la Mondial, două la rând, e o nebunie.
M-am pregătit, am făcut totul pentru a ajunge cât mai bine posibil la Mondial, pentru a mă putea bucura, pentru a mă simţi bine şi pentru a fi de folos echipei. Am făcut tot ce am putut pentru a ajunge aici şi, mulţumită Lui Dumnezeu, am reuşit să o fac. Ştiam că-mi voi îndeplini misiunea. Sunt fericit, mă bucur mult de asta”, a declarat Lionel Messi, conform marca.com.
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