„Nimeni nu ne dă nimic”. Lionel Messi, replică pentru critici după ce Argentina s-a calificat în finala Mondialului

Lionel Messi a oferit prima reacţie, după ce Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial. Sud-americanii au învins Anglia cu 2-1, revenind după ce au fost conduşi, şi se vor duela cu Spania în marea finală de duminică. Duelul pentru marele trofeu va începe de la ora 22:00, la New York, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lionel Messi a fost, din nou, „eroul” Argentinei. Starul de 39 de ani al „pumelor” a pasat decisiv la ambele goluri ale naţionalei sale, marcate de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

Lionel Messi, prima reacţie după Anglia – Argentina 1-2

Lionel Messi a venit cu replica şi pentru cei care au criticat Argentina, pe parcursul Campionatului Mondial. Sud-americanii au fost acuzaţi că au beneficiat de decizii favorabile din partea arbitrilor, însă starul de la Inter Miami a subliniat că „pumele” au demonstrat pe teren că nimeni nu le-a oferit nimic, la turneul final.

De asemenea, Messi s-a declarat extrem de bucuros de o nouă calificare în finala Campionatului Mondial, a treia din carieră şi a doua la rând. În urmă cu patru ani, Argentina a reuşit să câştige marele trofeu, după o finală decisă la loviturile de departajare cu Franţa.

„Am venit aici cu multe întrebări, multe îndoieli, dar ştiam că acest grup mereu concurează, dă tot ce are mai bun atunci când este unit. Eram sigur că vom fi între primele patru şi am ajuns şi în finală. Venim după ce am fost campioni mondial, după ce am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine doare asta sau ce ar spune alţii. Am arătat încă o dată pe teren că nimeni nu ne dă nimic. Este o mare bucurie Este o mare bucurie.