Nu au stat pe gânduri! Gafa uriaşă i-a fost fatală. Comentatorul care a fost dat afară chiar în timpul Campionatului Mondial

Murat Ekrem Çimen, comentator al postului de televiziune turc TRT, a fost demis după ce a provocat indignare în rândul telespectatorilor în timpul meciului de marţi de la Cupa Mondială dintre Iran şi Noua Zeelandă (2-2).

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Timp de aproape patru minute, el a confundat cele două echipe.

Comentatorul care a fost dat afară chiar în timpul Campionatului Mondial

Odată ce meciul a început, comentatorul a descris atacurile Iranului (echipa juca în alb) ca şi cum ar fi fost cele ale Noii Zeelande (care era în negru) şi a atribuit iranienilor ocaziile Noii Zeelande.

„Este inacceptabil ca cineva cu peste 30 de ani de experienţă să facă o astfel de greşeală.”

De asemenea, a greşit numele jucătorilor înainte de a-şi da seama de acest lucru când Mehdi Taremi, vedeta echipei naţionale iraniene, a apărut pe ecran.