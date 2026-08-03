„Le place la nebunie!” Nutriționista Spaniei a dat din casă: ce mănâncă și ce beau campionii mondiali

Toscana Viar, nutriționista echipei naționale a Spaniei, a dezvăluit câteva dintre secretele „La Roja” într-un interviu oferit publicației ABC.
Printre altele, Toscana Viar a puncta că, în 2026, alimentația este esențială pentru performanță în fotbal. „O alimentație proastă poate să împiedice un campion să devină campion”, a spus ea.
Ce mănâncă jucătorii Spaniei, campioni mondiali în această vară
Întrebată concret ce mănâncă și ce beau, în mod obișnuit, jucătorii „La Roja”, Viar a răspuns că mesele erau extrem de variate, nicidecum cu un meniu fix. Totuși, unul dintre preparatele preferate ale campionilor mondiali era o prăjitură cu orez, care „le plăcea la nebunie”.
„Jucătorii aveau la dispoziție atât alimente specifice micului dejun, cât și prânzului. Fiecare are pofte diferite. Sunt, de exemplu, oameni care vor paste, orez și pui la 8 dimineața. Alții nu mănâncă nimic când se trezesc. În plus, există un lucru pe care îl fac mereu, un fel de prăjitură de orez, ca un mic tort, care le place la nebunie și care la micul dejun era o resursă foarte utilă”, a povestit Toscana Viar.
„Băutura lor favorită este un mojito fără alcool!”
În ceea ce privește băutura favorită a fotbaliștilor Spaniei, aceasta era un soi de mojito, după cum a detaliat nutriționista.
„Le pregăteam băuturi pentru sportivi, cu săruri și carbohidrați, cât mai naturale posibil. Băutura favorită, cea care le place cel mai mult, este un mojito pe care îl pregăteam pentru rehidratare. Fără alcool, desigur. Este o băutură făcută cu lămâie, mentă și alte ingrediente. Chiar seamănă cu un mojito. Mereu spunem, în glumă, că mă voi pensiona vânzând mojito.”
Cine este Toscana Viar
Toscana Viar are 35 de ani și, pe lângă jobul de la naționala Spaniei, este nutriționistă și la Athletic Bilbao. Este licențiată în Farmacie, dar are de asemenea certificare în Nutriție și Dietetică. Pe deasupra, Viar deține propria companie de sănătate, numită The Health Company.
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