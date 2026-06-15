Iran – Noua Zeelandă LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci echilibrat la Cupa Mondială

Iran şi Noua Zeelandă se vor duela în al doilea meci al Grupei G a Campionatului Mondial 2026. Partida se va disputa marţi dimineaţă, de la ora 04:00, şi va fi transmisă în exclusivitate pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Cele două joacă la câteva ore după ce a avut loc partida dintre Belgia şi Egipt, care a fost tot din cadrul Grupei G.
Iran – Noua Zeelandă, marţi, ora 04:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Confruntarea ce avea loc pe stadionul din Los Angeles se anunţă a fi una tensionată, în contextul geopolitic difiicl dintre Iran şi Statele Unite. Reprezentativa asiatică a avut mari probleme, inclusiv înainte de startul competiţiei, asta pentru că au fost măsuri de securitate excepţionale luate de americani.
De altfel, nu a fost permis accesul suporterilor din Iran care ar fi dorit să facă deplasarea pentru meciurile primei reprezenative, astfel vrând a fi evitate tensiuni ce puteau să se producă după atacurile comandate de Donald Trump asupra regimului de la Teheran.
Echipele probabile la Iran – Noua Zeelandă
- Iran: Beiranvand – Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi – Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi – Ghayedi, Taremi, Hosseinzadeh.
- Noua Zeelandă: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Stamenić, Bell – Garbett, Singh, Just – Wood
- Spania – Capul Verde LIVE VIDEO (19:00), pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Echipele de start
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