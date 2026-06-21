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Continuă emoţiile pentru Brazilia! Raphinha, out pentru meciul cu Scoţia de la Cupa Mondială. Verdictul medicilor

Alex Masgras Publicat: 21 iunie 2026, 3:52

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Continuă emoţiile pentru Brazilia! Raphinha, out pentru meciul cu Scoţia de la Cupa Mondială. Verdictul medicilor

Raphinha, în timpul meciului cu Haiti / Profimedia

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Victoria Braziliei cu 3-0 cu Haiti, de vineri seară, şi-a pus amprenta asupra Selecao. Forţat să iasă din joc în minutul 40, ţinându-se de picior şi înlocuit de Rayan, Raphinha a fost supus unor teste sâmbătă, care au confirmat o accidentare musculară la coapsa dreaptă, a anunţat CBF.

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Extrema Barcelonei, care a suferit deja o accidentare similară în acest sezon la clubul său, va fi supus acum unui protocol de tratament intensiv, supravegheat de staff-ul medical brazilian, „pentru a se recupera şi a relua antrenamentele cât mai curând posibil”.

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Raphinha începe tratamentul! Anunţul Braziliei, după accidentarea suferită în meciul cu Haiti

Astfel, Raphinha nu va face parte din lotul Braziliei pentru meciul cu Scoţia, ultimul din Grupa C a sud-americanilor. Cele două echipe se vor pe 25 iunie, de la ora 01:00, la Miami, acolo unde se aşteaptă ca Neymar, cel care a ratat primele două meciuri de la acest turneu final, să fie disponibil.

După primele două partide, Brazilia este pe primul loc în Grupa C, cu 4 puncte, la egalitate cu Maroc, formaţie cu care a remizat în meciul de debut, scor 1-1. Pe locul 3 se află Scoţia, cu 3 puncte, în timp ce Haiti ocupă ultima poziţie, cu 0 puncte.

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Grijile sunt cu atât mai mari cu cât Raphinha a avut probleme medicale în primăvară. El s-a accidentat la meciul amical al Braziliei cu Franța, și a revenit abia la partida de pe 10 mai dintre Barcelona și Real Madrid, când a jucat 26 de minute. Apoi a prins 63 de minute contra lui Betis. Înainte de meciul cu Maroc, în care a fost integralist, Raphinha a prins 45 de minute, respectiv 71 de minute în partidele amicale cu Panama și Egipt.

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