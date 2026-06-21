Continuă emoţiile pentru Brazilia! Raphinha, out pentru meciul cu Scoţia de la Cupa Mondială. Verdictul medicilor

Victoria Braziliei cu 3-0 cu Haiti, de vineri seară, şi-a pus amprenta asupra Selecao. Forţat să iasă din joc în minutul 40, ţinându-se de picior şi înlocuit de Rayan, Raphinha a fost supus unor teste sâmbătă, care au confirmat o accidentare musculară la coapsa dreaptă, a anunţat CBF.

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Extrema Barcelonei, care a suferit deja o accidentare similară în acest sezon la clubul său, va fi supus acum unui protocol de tratament intensiv, supravegheat de staff-ul medical brazilian, „pentru a se recupera şi a relua antrenamentele cât mai curând posibil”.

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Raphinha începe tratamentul! Anunţul Braziliei, după accidentarea suferită în meciul cu Haiti

Astfel, Raphinha nu va face parte din lotul Braziliei pentru meciul cu Scoţia, ultimul din Grupa C a sud-americanilor. Cele două echipe se vor pe 25 iunie, de la ora 01:00, la Miami, acolo unde se aşteaptă ca Neymar, cel care a ratat primele două meciuri de la acest turneu final, să fie disponibil.

🚨 BREAKING: Raphinha has a muscle injury in his right thigh, Brazil tests have confirmed.

Raphinha will now undergo intensive treatment, staying with Brazil squad at the World Cup and trying to recover for later stages.

Rapha will miss the upcoming game vs Scotland. pic.twitter.com/ls4IGHkIVL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

După primele două partide, Brazilia este pe primul loc în Grupa C, cu 4 puncte, la egalitate cu Maroc, formaţie cu care a remizat în meciul de debut, scor 1-1. Pe locul 3 se află Scoţia, cu 3 puncte, în timp ce Haiti ocupă ultima poziţie, cu 0 puncte.