Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor

Condusă de pe bancă de legendarul Vittorio Pozzo, Italia a câștigat Cupa Mondială în 1934 și 1938. Erau anii de glorie ai „Squadrei”, cei în care Pozzo, zis și Il Vecchio Maestro (Bătrânul Maestru), revoluționa fotbalul epocii cu sistemul său de joc 2-3-2-3.

Potrivit regulamentului din acele vremuri, echipa câștigătoare păstra trofeul Cupei Mondiale (numit pe atunci Victoire aux Ailes d’Or și rebotezat Jules Rimet în 1946) până la următoarea ediție. Din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, izbucnit în toamna lui 1939, edițiile din 1942 și 1946 nu s-au mai disputat, așa că trofeul a rămas în Italia până în 1950.

Ottorino Barassi a ascuns trofeul într-o cutie de pantofi

Trofeul era depozitat într-un seif dintr-o bancă din Roma, iar aici apare în poveste Ottorino Barassi, secretarul general al Federației de Fotbal din Italia. Barassi se temea că trupele naziste, care au ocupat Roma în septembrie 1943, vor confisca trofeul și îl vor topi. Așa că, într-o noapte, a scos trofeul din seif și l-a dus chiar în în apartamentul său situat în Piazza Adriana, din Roma.

Barassi nu a lăsat trofeul la vedere, ci l-a ascuns într-o cutie de pantofi pe care a pitit-o sub pat. Aparent, ofițerii Gestapo, care dădeau buzna inopinat în casele oamenilor, chiar i-au percheziționat apartamentul, dar nu au găsit nimic de valoare. Mitul spune că, deși au văzut cutia de pantofi de sub pat, nici măcar nu le-a trecut prin cap să o deschidă. Cine s-ar fi gândit că acolo se află cel mai de preț trofeu din fotbalul mondial?!

Dintr-un apartament din Roma într-un butoi cu ulei de măsline din Puglia

Unele surse din Italia notează că, la un moment dat, Ottorino Barassi s-a temut că trofeul va fi totuși descoperit de naziști. Așa că l-a trimis în Torremaggiore, un orășel din regiunea Puglia, în apropiere de Foggia. Acolo a fost preluat de rudele sale, Leonardo și Antonietta Barassi, care l-au ascuns într-un butoi cu ulei de măsline extra-virgin.