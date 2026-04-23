Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor

Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor

Ionuţ Axinescu Publicat: 23 aprilie 2026, 11:59

Comentarii
Trofeul Jules Rimet

Condusă de pe bancă de legendarul Vittorio Pozzo, Italia a câștigat Cupa Mondială în 1934 și 1938. Erau anii de glorie ai „Squadrei”, cei în care Pozzo, zis și Il Vecchio Maestro (Bătrânul Maestru), revoluționa fotbalul epocii cu sistemul său de joc 2-3-2-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit regulamentului din acele vremuri, echipa câștigătoare păstra trofeul Cupei Mondiale (numit pe atunci Victoire aux Ailes d’Or și rebotezat Jules Rimet în 1946) până la următoarea ediție. Din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, izbucnit în toamna lui 1939, edițiile din 1942 și 1946 nu s-au mai disputat, așa că trofeul a rămas în Italia până în 1950.

  • Campionatul Mondial 2026 se vede live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Ottorino Barassi a ascuns trofeul într-o cutie de pantofi

Trofeul era depozitat într-un seif dintr-o bancă din Roma, iar aici apare în poveste Ottorino Barassi, secretarul general al Federației de Fotbal din Italia. Barassi se temea că trupele naziste, care au ocupat Roma în septembrie 1943, vor confisca trofeul și îl vor topi. Așa că, într-o noapte, a scos trofeul din seif și l-a dus chiar în în apartamentul său situat în Piazza Adriana, din Roma.

Barassi nu a lăsat trofeul la vedere, ci l-a ascuns într-o cutie de pantofi pe care a pitit-o sub pat. Aparent, ofițerii Gestapo, care dădeau buzna inopinat în casele oamenilor, chiar i-au percheziționat apartamentul, dar nu au găsit nimic de valoare. Mitul spune că, deși au văzut cutia de pantofi de sub pat, nici măcar nu le-a trecut prin cap să o deschidă. Cine s-ar fi gândit că acolo se află cel mai de preț trofeu din fotbalul mondial?!

Ottorino Barassi/ Wikipedia Commons

Dintr-un apartament din Roma într-un butoi cu ulei de măsline din Puglia

Unele surse din Italia notează că, la un moment dat, Ottorino Barassi s-a temut că trofeul va fi totuși descoperit de naziști. Așa că l-a trimis în Torremaggiore, un orășel din regiunea Puglia, în apropiere de Foggia. Acolo a fost preluat de rudele sale, Leonardo și Antonietta Barassi, care l-au ascuns într-un butoi cu ulei de măsline extra-virgin.

Reclamă
Reclamă

Cert e că Barassi, care după 1950 avea să aibă o carieră fulminantă ca oficial în fotbal, a apărat trofeul Cupei Mondiale chiar cu riscul de a fi executat de naziști. Înaintea Mondialului din 1950, disputat în Brazilia, italianul a predat trofeul, aflat într-o stare de degradare evidentă, reprezentanților FIFA.

Naţionala Italiei, în 1934/ Wikipedia Commons

Trofeul Cupei Mondiale, pierdut pentru totdeauna în 1983

După ce a salvat moștenirea supremă a fotbalului mondial, Ottorino Barassi a fost printre membrii fondatori ai UEFA, în 1954. Între 1952 și până la moartea sa, în 1971, a ocupat postul de vicepreședinte al FIFA, ocupându-se îndeaproape de organizarea Campionatelor Mondiale.

Cât despre trofeul Jules Rimet, acesta nu și-a găsit „liniștea” nici după război. În 1966, a fost furat în Anglia și găsit de un câine într-o tufă dintr-un parc din sudul Londrei. În 1983, trofeul a dispărut pentru totdeauna, furat după un jaf ca în filme din sediul Federației de Fotbal din

Ce salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţieCe salariu are Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Lista indemnizaţiilor şefilor din instituţie
Reclamă

Brazilia, în Rio de Janeiro. Nici astăzi nu se știe dacă trofeul a fost vândut pe piața neagră sau, pur și simplu, topit pentru aur.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Observator
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
Fanatik.ro
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
11:17

“Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea”
11:01

Fostul antrenor de la CFR vrea Universitatea Cluj campioană: “Ţin cu ei”
10:58

“E meciul sezonului”. Andrei Nicolescu, presiune pe jucătorii lui Dinamo înaintea semifinalei “de foc” cu Univ. Craiova
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”