Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale - Antena Sport

După ce în 1930 a lipsit de la prima ediție a Cupei Mondiale, desfășurată în Uruguay, Italia a dominat lumea fotbalului în următorii opt ani.

„Squadra azzurra” a devenit campioană mondială în două ediții la rând, mai întâi pe propriul teren, în 1934, și apoi în Franța, patru ani mai târziu.

Vittorio Pozzo, legendă a fotbalului și angajat la Pirelli

La ambele succese, pe banca italienilor a stat legendarul Vittorio Pozzo, un geniu al fotbalului din acea vreme, tip riguros și lider înnăscut, dar și un personaj extrem de controversat. Pozzo, zis și Il Vecchio Maestro (Bătrânul Maestru), a revoluționat fotbalul anilor 1920 și 1930, prin sistemul său de joc 2-3-2-3, în fapt o reinterpretare a unui 2-3-5 popular în epocă.

Născut la Torino și școlit în Anglia, fost ofițer în Primul Război Mondial, Vittorio Pozzo a fost omul care a pus Italia pe harta fotbalului mare. Dar până atunci, a jucat fotbal, la Grasshoppers și la AC Torino, pe care a și antrenat-o mai târziu. O bună perioadă, în paralel cu fotbalul, a lucrat pentru Pirelli, celebra companie de anvelope. Pozzo a stat pe banca „squadrei” din 1929 până în 1948 și, până în ziua de azi, rămâne singurul antrenor cu două titluri mondiale în CV.

Mondialul din 1934 și implicarea lui Mussolini

În 1934, Mondialul s-a jucat chiar în Italia, în plin regim al lui Benito Mussolini. Liderul fascist vedea fotbalul ca pe o modalitate ideală de propagandă pentru politicile sale. Drept urmare, jucătorii naționalei au fost obligați să se înscrie în Partidul Național Fascist. Pe deasupra, înaintea turneului, Mussolini însuși s-a întâlnit cu Vittorio Pozzo și l-a avertizat direct: „Tu ești singurul responsabil de succes! Dar dacă nu câștigi titlul, atunci Dumnezeu să te ajute”, i-ar fi spus „Ducele” selecționerului.