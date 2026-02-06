Misterul trofeului Cupei Mondiale, furat în Brazilia după un alt jaf din Anglia: topit sau vândut pe piața neagră? - Antena Sport

Soarta trofeului Jules Rimet, făcut special pentru a premia marea câștigătoare a Cupei Mondiale, rămâne un mister și în ziua de azi. Trofeul original a fost sculptat în 1929, chiar înaintea Mondialului din Uruguay , primul din istorie, de către francezul Abel Lafleur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Făcut din argint și placat cu aur, trofeul s-a numit inițial „Victory”, dar a fost apoi rebotezat Jules Rimet în 1946, după președintele FIFA, omul care a insistat pentru organizarea unui Campionat Mondial de fotbal. Din 1930, trofeul a fost oferit fiecărei câștigătoare de Cupă Mondială, cu un amendament. Cine cucerește de trei ori Campionatul Mondial are dreptul să păstreze definitiv trofeul.

Trofeul Jules Rimet, furat în Anglia și găsit de un câine!

În 1966, în luna martie, chiar înaintea Mondialului din Anglia, trofeul Jules Rimet a fost furat în timp ce era expus la Westminster Central Hall, în Londra. Evident, furtul a declanșat un scandal uriaș. Federația de Fotbal din Anglia (FA), speriată că trofeul nu va mai fi găsit niciodată, a conceput rapid o replică.

A doua zi după jaful ca-n filme, Federația de la Londra a primit o scrisoare, semnată de un anume „Jackson”, în care i se cerea 150.000 de lire, toți în bancnote de 5 lire, în schimbul returnării trofeului. După o operațiune ca-n filme, cu polițiști sub acoperire și o recompensă fictivă de la bancă, s-a dovedit că „Jackson” era de fapt un hoț mărunt, Edward Betchley. Acesta nici măcar nu avea trofeul, ci era doar un intermediar care voia să profite la maximum de situație.