Misterul trofeului Cupei Mondiale, furat în Brazilia după un alt jaf din Anglia: topit sau vândut pe piața neagră? - Antena Sport

Ionuţ Axinescu Publicat: 6 februarie 2026, 20:41

Misterul trofeului Cupei Mondiale, furat în Brazilia după un alt jaf din Anglia: topit sau vândut pe piața neagră?

Trofeul Jules Rimet

Soarta trofeului Jules Rimet, făcut special pentru a premia marea câștigătoare a Cupei Mondiale, rămâne un mister și în ziua de azi. Trofeul original a fost sculptat în 1929, chiar înaintea Mondialului din Uruguay, primul din istorie, de către francezul Abel Lafleur.

Făcut din argint și placat cu aur, trofeul s-a numit inițial „Victory”, dar a fost apoi rebotezat Jules Rimet în 1946, după președintele FIFA, omul care a insistat pentru organizarea unui Campionat Mondial de fotbal. Din 1930, trofeul a fost oferit fiecărei câștigătoare de Cupă Mondială, cu un amendament. Cine cucerește de trei ori Campionatul Mondial are dreptul să păstreze definitiv trofeul.

Trofeul Jules Rimet, furat în Anglia și găsit de un câine!

În 1966, în luna martie, chiar înaintea Mondialului din Anglia, trofeul Jules Rimet a fost furat în timp ce era expus la Westminster Central Hall, în Londra. Evident, furtul a declanșat un scandal uriaș. Federația de Fotbal din Anglia (FA), speriată că trofeul nu va mai fi găsit niciodată, a conceput rapid o replică.

A doua zi după jaful ca-n filme, Federația de la Londra a primit o scrisoare, semnată de un anume „Jackson”, în care i se cerea 150.000 de lire, toți în bancnote de 5 lire, în schimbul returnării trofeului. După o operațiune ca-n filme, cu polițiști sub acoperire și o recompensă fictivă de la bancă, s-a dovedit că „Jackson” era de fapt un hoț mărunt, Edward Betchley. Acesta nici măcar nu avea trofeul, ci era doar un intermediar care voia să profite la maximum de situație.

O săptămână mai târziu, trofeul Jules Rimet a fost găsit de un câine, Pickles. Câinele l-a găsit învelit într-un ziar, sub o tufă dintr-un parc aflat în sudul Londrei. În pur stil hollywoodian, Pickles a devenit vedetă și chiar a participat la petrecerea naționalei Angliei, campioană mondială la acea ediție.

Jaful din Brazilia, unde trofeul a dispărut pentru totdeauna

În 1970, trofeul Jules Rimet a plecat definitiv în Brazilia, după ce echipa „carioca” a câștigat pentru a treia oară Campionatul Mondial. FIFA a făcut un alt trofeu, numit FIFA World Cup Trophy, lansat la ediția din 1974 și folosit și astăzi.

În schimb, trofeul Jules Rimet a rezistat doar 13 ani în Brazilia. În 1983, cu câteva zile înainte de Crăciun, a fost furat chiar din sediul Federației din Rio de Janeiro (CBF), după o operațiune ca în filme. Hoții au legat paznicul, au spart vitrina, dotată cu geam anti-glonț, cu o rangă și au dispărut.

Patru bărbați au fost găsiți vinovați și condamnați. „Creierul” jafului a fost un anume Sérgio Pereira Ayres, culmea, un bancher și un pretins impresar de fotbaliști. Ajutat de oamenii săi, printre care și un fost polițist, Pereira ar fi lucrat pentru un argentinian, Juan Carlos Hernández, care se ocupa cu vânzarea de aur.

Topit sau vândut pe piața neagră?

În ciuda condamnărilor și a unei investigații de proporții, trofeul Jules Rimet a dispărut pentru totdeauna. Ce s-a întâmplat cu el? Nu e clar. Cea mai vehiculată variantă este că Juan Carlos Hernández, comerciantul din Argentina, l-a topit și apoi l-a vândut sub formă de lingouri!

Această poveste nu e neapărat adevărată. Numeroși jurnaliști au scris că topirea trofeului, care era doar placat cu aur, nu ar fi fost deloc profitabilă financiar. De fapt, trofeul Jules Rimet valora mult mai mult ca obiect istoric decât topit. De asta, există și teoria că prima Cupă Mondială a fost vândută pe piața neagră și există și-n ziua de azi, probabil în casa unui colecționar bogat. S-a scris chiar că Pablo Escobar, faimosul traficant de droguri columbian, ar fi cumpărat trofeul.

Una peste alta, cert e că trofeul Jules Rimet nu a mai apărut niciodată. Brazilia, prima echipă națională care a câștigat Mondialul de trei ori, a rămas doar cu o replică.

