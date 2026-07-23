Orașul cu 38.000 de locuitori care are trei campioni mondiali cu Spania!

Spania a cucerit Cupa Mondială pentru a doua oară în istorie, după ce a trecut în marea finală de Argentina lui Messi (1-0). Doi dintre campionii mondiali ai „Furiei Roja”, la care se adaugă un al treilea din generația 2010, provin dintr-un mic orășel andaluz.

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Fabián Ruiz și Gavi sunt amândoi născuți în Los Palacios y Villafranca, o localitate cu circa 38.000 de locuitori din provincia Sevilla. Nici măcar nu sunt primii campioni mondiali pe care îi dă orașul. În 2010, Jesús Navas câștiga trofeul cu „La Roja”.

Los Palacios y Villafranca, orașul cu trei campioni mondiali

Pare greu de crezut că un oraș precum Los Palacios y Villafranca, unde locuiesc și circa 120 de români (cea mai mare comunitate de străini din oraș), a dat lumii trei fotbaliști care au ajuns campioni mondiali. Și nu există neapărat un „secret”, deși școala de fotbal municipală din Los Palacios y Villafranca este considerată una dintre cele mai bune din toată provincia Sevilla.

În plus, apropierea de orașul Sevilla, aflat la circa 35 de kilometri, îi ajută pe puștii din localitate să facă pasul rapid spre cele două mari cluburi locale, Betis și Sevilla. De altfel, atât Gavi cât și Fabián Ruiz au făcut saltul spre fotbalul mare plecând de la Betis, în timp ce Jesús Navas a devenit o legendă a rivalei Sevilla.