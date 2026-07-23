O petiţie pentru excluderea definitivă a Argentinei de la CM, aproape de un record. Peste 23 de mil. de semnături

Ignorată de FIFA, petiţia „Argentina Out” a căpătat o amploare considerabilă. Lansată pentru a solicita excluderea definitivă a Argentinei din Cupa Mondială, aceasta a strâns 23 de milioane de semnături din 170 de ţări, apropiindu-se de recordul Guinness pentru cea mai semnată petiţie din istorie, relatează Le Figaro.

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Faptul că Argentina nu se bucură de unanimitate nu este deloc o noutate. În schimb, cifrele acestei petiţii oferă o nouă dovadă în acest sens. La scurt timp după o Cupă Mondială marcată de numeroase polemici în jurul echipei „Albiceleste”, o petiţie numită „Argentina Out” a devenit un adevărat fenomen mondial. Obiectivul era simplu (aşa cum sugerează şi numele): obţinerea excluderii definitive a echipei naţionale argentiniene din Cupa Mondială.

Iniţiativa a depăşit cu mult aşteptările, strângând exact 23.316.108 de semnături în mai puţin de o săptămână, cu mult peste obiectivul iniţial stabilit la cinci milioane. O petiţie care reuneşte toate colţurile lumii, întrucât internauţii din 170 de ţări şi-au exprimat sprijinul.

În textul său, petiţia acuza FIFA şi arbitrii că ar fi „părtinitori faţă de Lionel Messi şi Argentina”, înainte de a pune întrebarea: „De ce ar trebui restul lumii să participe la competiţie, când câştigătorul este deja cunoscut? Excludeţi Argentina din Cupa Mondială şi acordaţi o şansă echitabilă tuturor celorlalţi”. Deşi colectarea de semnături s-a încheiat, rezonanţa acesteia continuă să alimenteze dezbaterile pe reţelele sociale.

La un pas de recordul istoric

Cu peste 23,3 milioane de semnături, „Argentina Out” a devenit una dintre cele mai populare petiţii din istoria internetului. E a doua cea mai semnată petiţie din istorie, fiind la doar aproximativ un milion de semnături distanţă de recordul înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness, deţinut de „Jubilee 200”, o campanie lansată în 1997 pentru a solicita anularea datoriilor considerate insuportabile ale ţărilor celor mai sărace. Aceasta a strâns în total 24 319 181 de semnături, provenind din 166 de ţări.