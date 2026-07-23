Selecţionerul român e convins că FCSB a dat lovitura: „Cel mai talentat român”

FCSB e pe cale să facă transferul lui Denis Drăguş, atacantul celor de la Trabzonspor, însă cu toate acestea pentru echipa bucureşteană un alt jucător impresionează.

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Adrian Iencsi, legendă a celor de la Rapid, actual antrenor al României U20, a vorbit în termeni laudativi despre talentul lui Octavian Popescu, pe care îl consideră numărul 1 din acest punct de vedere.

Octavian Popescu, lăudat de selecţionerul naţionalei României U20

Octavian Popescu a reuşit să-l impresioneze pe Adrian Iencsi, cel care spune despre talentul său că-l face să fie top în actuala generaţie de fotbalişti autohtoni.

„Octavian Popescu mi-a fost elev. E un jucător la care țin foarte mult, chiar dacă în ultimii ani am început să am discuții în contradictoriu și mă contrez serios cu prietenii mei, cu colegii mei, care spun că e un jucător terminat sau că nu e un jucător atât de bun pe cât s-a vorbit. Eu în continuare am să susțin acest lucru: e cel mai talentat jucător român în momentul de față!

Cred foarte mult că el poate reveni. Își poate recăpăta acea încredere de care are nevoie, iar talentul lui nu poate fi luat de nimeni. Am încredere că va ajunge la un nivel la care să-și ajute echipa și să facă diferența. Îl urmăresc cu mare interes și țin foarte mult la acest băiat”, a spus Adrian Iencsi pentru sport.ro.