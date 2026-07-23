Home | Fotbal | Ce şanse are Kylian Mbappe la câştigarea Balonului de Aur? Jucătorii care au cucerit trofeul, într-un an fără titluri

Ce şanse are Kylian Mbappe la câştigarea Balonului de Aur? Jucătorii care au cucerit trofeul, într-un an fără titluri

Dan Roșu Publicat: 23 iulie 2026, 18:15

Comentarii
Ce şanse are Kylian Mbappe la câştigarea Balonului de Aur? Jucătorii care au cucerit trofeul, într-un an fără titluri

Kylian Mbappe, la Campionatul Mondial - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ce şanse are Kylian Mbappe să câştige Balonul de Aur, la capătul unui sezon în care nu a cucerit niciun trofeu alături de Real Madrid sau Franţa? Conform L`Equipe, au fost mai multe sezoane în care acest lucru s-a întâmplat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul pe listă este chiar şi primul câştigător al rânvnitului trofeu, Stanley Matthews (1956). El a fost urmat de Dennis Law (1964) şi de Kevin Keegan (1978). Mai aproape de zilele noastre, îi regăsim pe Luis Figo (2000) şi pe Cristiano Ronaldo, în 2013.

Şansele lui Kylian Mbappe la câştigarea Balonului de Aur

Francezii au găsit şi un jucător celebru care a câştigat Balonul de Aur într-un an fără nicio finală importantă, dar la capătul căruia a fost Gheata de Aur a Campionatului Mondial.

Este vorba de Gerd Muller. Culmea e ca neamţul a marcat tot 10 goluri la Mondialul din 1970. La fel ca Franţa lui Mbappe, Germania „Bombardierului” Muller era învinsă tot în semifinalele World Cup, de Italia, cu 3-4 după prelungiri.

Favoriţii la câştigarea Balonului de Aur

Pe de altă parte, dacă vorbim despre statistică, atunci Kylian Mbappe este abia al patrulea favorit la câştigarea Balonului de Aur, având 4% şanse.

Reclamă
Reclamă

Astfel, în acest moment, Lamine Yamal este favorit conform statisticii, cu 51% şanse de a primi trofeul. El este urmat la acest capitol de Harry Kane (27%) şi Lionel Messi (8%).

Totuşi, puştiul de 19 ani al Barcelonei, cotat la 200 de milioane de euro, nu a avut un mondial spectaculos. El şi-a trecut în cont un singur gol şi a scos penalty-ul care i-a deschis calea spre finală „Furiei Roja”, în penutilmul act cu Franţa.

O meserie fără BAC e plătită cu salarii uriaşe. "A terminat în 2023, angajat în Germania cu 3.600 euro net"O meserie fără BAC e plătită cu salarii uriaşe. "A terminat în 2023, angajat în Germania cu 3.600 euro net"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Observator
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
Anunțul FRF: FC U Craiova joacă primul meci oficial în 2026!
Fanatik.ro
Anunțul FRF: FC U Craiova joacă primul meci oficial în 2026!
19:13

Norvegia depune plângere în cazul intervenţiei lui Donald Trump pentru Balogun! Ce i se cere preşedintelui FIFA
19:12

„U” Cluj – Brann (LIVE TEXT, 20:00). „Șepcile roșii” vor revanșa după eliminarea din Europa League. Echipele de start
19:08

Sorana Cîrstea a făcut anunțul! Ce urmează pentru cea mai bine clasată jucătoare a României
18:45

OFICIAL | Alejandro Garnacho a fost împrumutat de Chelsea la Aston Villa
18:31

FotoCupe europene sau meci de pregătire? Imagini inedite de la Alashkert – CFR Cluj
18:28

Totul e rezolvat! Când va fi prezentat oficial Jürgen Klopp ca noul selecţioner al Germaniei!
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului 6 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial