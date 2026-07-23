Ce şanse are Kylian Mbappe la câştigarea Balonului de Aur? Jucătorii care au cucerit trofeul, într-un an fără titluri

Ce şanse are Kylian Mbappe să câştige Balonul de Aur, la capătul unui sezon în care nu a cucerit niciun trofeu alături de Real Madrid sau Franţa? Conform L`Equipe, au fost mai multe sezoane în care acest lucru s-a întâmplat.
Primul pe listă este chiar şi primul câştigător al rânvnitului trofeu, Stanley Matthews (1956). El a fost urmat de Dennis Law (1964) şi de Kevin Keegan (1978). Mai aproape de zilele noastre, îi regăsim pe Luis Figo (2000) şi pe Cristiano Ronaldo, în 2013.
Şansele lui Kylian Mbappe la câştigarea Balonului de Aur
Francezii au găsit şi un jucător celebru care a câştigat Balonul de Aur într-un an fără nicio finală importantă, dar la capătul căruia a fost Gheata de Aur a Campionatului Mondial.
Este vorba de Gerd Muller. Culmea e ca neamţul a marcat tot 10 goluri la Mondialul din 1970. La fel ca Franţa lui Mbappe, Germania „Bombardierului” Muller era învinsă tot în semifinalele World Cup, de Italia, cu 3-4 după prelungiri.
Favoriţii la câştigarea Balonului de Aur
Pe de altă parte, dacă vorbim despre statistică, atunci Kylian Mbappe este abia al patrulea favorit la câştigarea Balonului de Aur, având 4% şanse.
Astfel, în acest moment, Lamine Yamal este favorit conform statisticii, cu 51% şanse de a primi trofeul. El este urmat la acest capitol de Harry Kane (27%) şi Lionel Messi (8%).
Totuşi, puştiul de 19 ani al Barcelonei, cotat la 200 de milioane de euro, nu a avut un mondial spectaculos. El şi-a trecut în cont un singur gol şi a scos penalty-ul care i-a deschis calea spre finală „Furiei Roja”, în penutilmul act cu Franţa.
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