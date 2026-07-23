„A fost o adevărată umilință”. Ronaldo n-a avut milă de Argentina lui Messi după finala Cupei Mondiale

Ronaldo Nazario și-a expus părerea cu privire la ce s-a întâmplat în finala Cupei Mondiale, iar concluzia sa a fost una extrem de clară. „R9” este de părere că o singură echipă a existat pe teren, iar aceea a fost Spania, care a și reușit să își pună pe tricou a doua steluță după ultimul act disputat pe MetLife Stadium.

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Spania a devenit pentru a doua oară campioană mondială pe 19 iulie, după ce a învins-o pe Argentina în marea finală disputată la New York New Jersey. Meciul nu a putut fi decis în 90 de minute, iar în prelungiri golul victoriei a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106.

Ronaldo Nazario, cucerit de Spania după World Cup 2026: „Jocul colectiv e cheia”

Chiar și la câteva zile distanță după ce Cupa Mondială s-a încheiat, voci importante din fotbal își expun părerea cu privire la ce s-a întâmplat în ultimul act. Recent, Ronaldo Nazario s-a alăturat și el persoanelor care au avut un punct de vedere și a lăudat jocul colectiv al Spaniei. În plus, fostul mare atacant brazilian nu s-a ferit să spună că formația lui Luis de la Fuente a umilit naționala care în 2022 câștiga ea trofeul suprem.

„Golurile pe care le-am prezis nu au venit, însă a fost o dominare absolută pe parcursul întregului meci. Chiar și cu Messi, Argentina nu a putut să fie egala Spaniei.

Un jucător talentat îți poate câștiga un meci, dar ai nevoia de puterea unei echipe pentru a triumfa în Cupa Mondială, așa cum a avut Spania. Jocul colectiv, unde toată lume e importantă, e cheia.