„A fost o adevărată umilință”. Ronaldo n-a avut milă de Argentina lui Messi după finala Cupei Mondiale

Ronaldo Nazario și-a expus părerea cu privire la ce s-a întâmplat în finala Cupei Mondiale, iar concluzia sa a fost una extrem de clară. „R9” este de părere că o singură echipă a existat pe teren, iar aceea a fost Spania, care a și reușit să își pună pe tricou a doua steluță după ultimul act disputat pe MetLife Stadium.
Spania a devenit pentru a doua oară campioană mondială pe 19 iulie, după ce a învins-o pe Argentina în marea finală disputată la New York New Jersey. Meciul nu a putut fi decis în 90 de minute, iar în prelungiri golul victoriei a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106.
Ronaldo Nazario, cucerit de Spania după World Cup 2026: „Jocul colectiv e cheia”
Chiar și la câteva zile distanță după ce Cupa Mondială s-a încheiat, voci importante din fotbal își expun părerea cu privire la ce s-a întâmplat în ultimul act. Recent, Ronaldo Nazario s-a alăturat și el persoanelor care au avut un punct de vedere și a lăudat jocul colectiv al Spaniei. În plus, fostul mare atacant brazilian nu s-a ferit să spună că formația lui Luis de la Fuente a umilit naționala care în 2022 câștiga ea trofeul suprem.
„Golurile pe care le-am prezis nu au venit, însă a fost o dominare absolută pe parcursul întregului meci. Chiar și cu Messi, Argentina nu a putut să fie egala Spaniei.
Un jucător talentat îți poate câștiga un meci, dar ai nevoia de puterea unei echipe pentru a triumfa în Cupa Mondială, așa cum a avut Spania. Jocul colectiv, unde toată lume e importantă, e cheia.
A fost o adevărată umilință. Diferența de calitate dintre Spania și Argentina e uriașă. Argentina nu a jucat niciodată un fotbal bun la această ediție, pur și simplu a luptat cu multă îndârjire, nu a jucat frumos„, a spus „R9”, conform marca.com.
De asemenea, Ronaldo a mai menționat că din punctul său de vedere, Spania prestează în prezent cel mai bun fotbal de pe planetă.
„Menținerea posesiei e cea mai bună strategie, iar ei au făcut-o într-un mod impresionant. «Joga Bonito» a Braziliei a fost depășită, iar Spania are cel mai bun joc din lume„.
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