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OFICIAL | Alejandro Garnacho a fost împrumutat de Chelsea la Aston Villa

Bogdan Stănescu Publicat: 23 iulie 2026, 18:45

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OFICIAL | Alejandro Garnacho a fost împrumutat de Chelsea la Aston Villa

Alejandro Garnacho prezentat oficial la Aston Villa - Facebook Aston Villa

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Clubul englez Aston Villa a anunţat joi finalizarea împrumutului argentinianului Alejandro Garnacho, de la Chelsea.

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Împrumutul atacantului Alejandro Garnacho (22 de ani) include o opţiune de cumpărare, care poate deveni obligatorie în anumite condiţii. Potrivit Birmingham Live, această opţiune este stabilită la 50 de milioane de euro şi va fi declanşată după ce extrema argentiniană va juca un anumit număr de meciuri. Dacă opţiunea de cumpărare este exercitată, Garnacho ar semna un contract pe patru ani cu Aston Villa.

Format la Manchester United, unde a debutat la profesionişti în 2022, internaţionalul argentinian (8 selecţii) s-a transferat apoi la Chelsea în vara anului 2025. Însă Garnacho nu a impresionat la formaţia londoneză, în 43 de apariţii marcând 8 goluri şi oferind 4 pase decisive.

 

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