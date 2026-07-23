Pariul lui Victor Piţucă. Fotbalistul care îl va bate pe Rodri, acum are 18 ani: „Unul dintre cei mai mari”

A urmărit Cupa Mondială şi are acum un pariu personal. Victor Piţurcă a găsit un fotbalist despre care spune că va fi mai mare decât Rodri, chiar dacă acum are 18 ani. Despre cine este vorba?
Victor Pițurcă l-a remarcat pe tânărul mijlocaș al Marocului, Ayyoub Bouaddi (18 ani), jucător la Lille. Naţionala Marocului a pierdut cu Franţa, scor 2-0, iar în acel meci Bouaddi a fost titular.
„Mi-a plăcut Bouaddi fiindcă mi se pare că are calitățile unui mijlocaș central modern. E foarte tânăr și are perspectivă să crească, să devină unul dintre cei mai mari mijlocași centrali.
Dacă va reuși să și ajungă de 2-3 ori pe repriză în careul advers și să și marcheze. Asta înseamnă pentru mine un mijlocaș central modern.
Acum, Rodri e cel mai bun acolo, la mijloc, dar pe el îl știm, are un profil defensiv. E stăpân acolo, în fața mijlocașilor centrali, el e șeful. Dar atât, nu vezi asisturi, nu vezi goluri. Însă e un jucător extrem de important, care se arată la joc, primește, dă siguranță și o mare valoare echipei”, a declarat Victor Pițurcă, citat de gsp.ro.
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