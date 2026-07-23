Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Pariul lui Victor Piţucă. Fotbalistul care îl va bate pe Rodri, acum are 18 ani: „Unul dintre cei mai mari”

Pariul lui Victor Piţucă. Fotbalistul care îl va bate pe Rodri, acum are 18 ani: „Unul dintre cei mai mari”

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 12:38

Comentarii
Pariul lui Victor Piţucă. Fotbalistul care îl va bate pe Rodri, acum are 18 ani: „Unul dintre cei mai mari
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

A urmărit Cupa Mondială şi are acum un pariu personal. Victor Piţurcă a găsit un fotbalist despre care spune că va fi mai mare decât Rodri, chiar dacă acum are 18 ani. Despre cine este vorba?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă l-a remarcat pe tânărul mijlocaș al Marocului, Ayyoub Bouaddi (18 ani), jucător la Lille. Naţionala Marocului a pierdut cu Franţa, scor 2-0, iar în acel meci Bouaddi a fost titular.

„Mi-a plăcut Bouaddi fiindcă mi se pare că are calitățile unui mijlocaș central modern. E foarte tânăr și are perspectivă să crească, să devină unul dintre cei mai mari mijlocași centrali.

Dacă va reuși să și ajungă de 2-3 ori pe repriză în careul advers și să și marcheze. Asta înseamnă pentru mine un mijlocaș central modern.

Acum, Rodri e cel mai bun acolo, la mijloc, dar pe el îl știm, are un profil defensiv. E stăpân acolo, în fața mijlocașilor centrali, el e șeful. Dar atât, nu vezi asisturi, nu vezi goluri. Însă e un jucător extrem de important, care se arată la joc, primește, dă siguranță și o mare valoare echipei”, a declarat Victor Pițurcă, citat de gsp.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Observator
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
15:28

Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!
15:22

Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
15:09

Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”
14:48

Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
14:28

Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta”
14:09

Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial