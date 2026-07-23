Lovitură dată de Valeriu Iftime! Fostul jucător de la Torino a semnat cu FC Botoșani

FC Botoșani a oficializat joi un transfer important, după ce l-a prezentat pe Brian Bayeye, fotbalist care a semnat cu formația patronată de Valeriu Iftime din postura de jucător liber de contract.

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Cu o cotă de piață de 300.000 de euro, potrivit Transfermarkt, internaționalul congolez a evoluat ultima oară în liga a treia franceză, pentru cei de la FC Villefranche.

Brian Bayeye a semnat cu FC Botoșani

FC Botoșani și-a întărit defensiva prin aducerea lui Brian Bayeye, fotbalist care a îmbrăcat tricoul celor de la Torino și care a bifat două apariții în Serie A.

Cu o cotă de piață de 300.000 de euro, fundașul dreapta a mai jucat pentru ESTAC Troyes B, Catanzaro, Carpi, Ascoli, Torino, Radnicki Nis și FC Villefranche.

„Bine ai venit, Brian Jephte Bayeye!

Un nou nume se alătură familiei FC Botoșani! Brian Jephte Bayeye este, începând de astăzi, jucătorul echipei noastre.

Îți urăm bun venit și cât mai multe reușite în tricoul roș-alb-albastru”, se arată în comunicatul oficial al clubului.