Totul e rezolvat! Când va fi prezentat oficial Jürgen Klopp ca noul selecţioner al Germaniei!

După plecarea lui Julian Nagelsmann, Federaţia Germană îl va numi oficial pe Jürgen Klopp în funcţia de selecţioner al echipei naţionale, vineri, potrivit Sky Germania. Fostul antrenor al echipei Liverpool revine astfel în activitate, relatează Le Figaro.

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Fostul antrenor al echipei Liverpool, unde a câştigat totul între 2015 şi 2024, revine pe banca tehnică. El va fi numit la conducerea echipei naţionale a Germaniei, vineri. Un acord a fost deja încheiat cu câteva săptămâni în urmă.

Jürgen Klopp va fi prezentat vineri ca selecţioner al Germaniei

Federaţia (DFB) i-a propus germanului un contract valabil până în 2030, anul următoarei Cupe Mondiale, iar acesta se angajează astfel pentru următorii patru ani.

El îi urmează astfel lui Julian Nagelsmann, care a părăsit echipa naţională după eliminarea din şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Paraguayului (1-1, 4-3 la loviturile de departajare). Cupa Mondială s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena. Potrivit Sky Sports, Jürgen Klopp se gândeşte la postul de selecţioner al echipei naţionale germane încă de la plecarea sa de la Liverpool, în 2024.

Director al departamentului de fotbal mondial la Red Bull, Klopp nu s-a îndepărtat niciodată cu adevărat de sportul său. A fost consultant pentru platforma germană de streaming Magenta Sport în timpul Cupei Mondiale, ocazie cu care l-a criticat pe predecesorul său. De asemenea, Klopp revine pe banca unei echipe germane, după lungile sale aventuri la Mainz (2001-2008) şi apoi la Dortmund (2008-2015).