Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ultimul meci la Mondial. Imagini dureroase cu CR7

Cristiano Ronaldo (41 de ani) nu şi-a putut stăpâni lacrimile, după ce Portugalia a fost eliminată de Spania de la Campionatul Mondial. Mikel Merino a marcat golul victoriei, în minutul 90+1, spaniolii calificându-se în sferturile turneului final.

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Cristiano Ronaldo a fost titular pentru Portugalia şi a bifat, astfel, ultimul meci din carieră la Campionatul Mondial. Acesta nu a reuşit să-şi îndeplinească marele vis şi să cucerească singurul trofeu care-i lipseşte din palmaresul impresionant.

Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ultimul meci la Mondial

Imediat după fluierul final, toate camerele au fost aţintite spre Cristiano Ronaldo. CR7 era vizibil afectat de eşecul dramatic suferit de naţionala sa în faţa Spaniei.

Ronaldo nu şi-a ascuns emoţiile şi a început să plângă pe teren, în timp ce era consolat de coechipieri sau adversari. Tot în lacrimi, CR7 a mers în faţa fanilor portughez prezenţi pe arena din Dallas şi i-a salutat pe aceştia, înainte să părăsească terenul.

Cristiano Ronaldo a participat la şase ediţii ale Mondialului. Cel mai bun rezultat înregistrat de Portugalia, cu CR7 în echipă, a fost în 2006, când s-a clasat pe locul şase.