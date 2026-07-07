Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ultimul meci la Mondial. Imagini dureroase cu CR7

Cristiano Ronaldo (41 de ani) nu şi-a putut stăpâni lacrimile, după ce Portugalia a fost eliminată de Spania de la Campionatul Mondial. Mikel Merino a marcat golul victoriei, în minutul 90+1, spaniolii calificându-se în sferturile turneului final.
Cristiano Ronaldo a fost titular pentru Portugalia şi a bifat, astfel, ultimul meci din carieră la Campionatul Mondial. Acesta nu a reuşit să-şi îndeplinească marele vis şi să cucerească singurul trofeu care-i lipseşte din palmaresul impresionant.
Cristiano Ronaldo, în lacrimi după ultimul meci la Mondial
Imediat după fluierul final, toate camerele au fost aţintite spre Cristiano Ronaldo. CR7 era vizibil afectat de eşecul dramatic suferit de naţionala sa în faţa Spaniei.
Ronaldo nu şi-a ascuns emoţiile şi a început să plângă pe teren, în timp ce era consolat de coechipieri sau adversari. Tot în lacrimi, CR7 a mers în faţa fanilor portughez prezenţi pe arena din Dallas şi i-a salutat pe aceştia, înainte să părăsească terenul.
Cristiano Ronaldo a participat la şase ediţii ale Mondialului. Cel mai bun rezultat înregistrat de Portugalia, cu CR7 în echipă, a fost în 2006, când s-a clasat pe locul şase.
La Mondialul din 2010, lusitanii au fost eliminaţi în optimi, iar patru ani mai târziu, nu au reuşit să treacă de grupe. În 2018, Portugalia a reuşit să ajungă tot până în optimi, iar la turneul final din urmă cu patru ani, s-a oprit în sferturi.
Portugalia – Spania 0-1
La Dallas, cele două formaţii iberice au trecut peste perioada de tatonare şi au încercat să-i surprindă pe adversari încă din start. Oyarzabal a şutat în minutul 3, dar Diogo Costa a prins, iar patru minute mai târziu Cancelo a trimis pste poarta spaniolilor. Imediat, în minutul 8, Oyarzabal a expediat un şut pe lângă poartă, din poziţie excelentă, apoi Cristiano Ronaldo l-a încercat pe Unai Simon, în minutul 12. Diogo Costa a avut o dublă intervenţie la Yamal şi Alex Baena, în minutul 16, şi a venit în minutul 31 lovitura de cap necadrată a lui Dani Olmo. Replica portugheză a fost dată de Cristiano Ronaldo, lovitură de cap periculoasă prinsă de Unai Simon, în minutul 37, pentru ca în minutul 41 mingea să lovească bara transversală a spaniolilor, la un şut expediat de Nuno Mendes şi deviat de Pedro Porro.
Partea secundă a fost mai zgârcită în ocazii. Cristiano Ronaldo şi Alex Baena au încercat câte un şut, fără probleme însă pentru portarii implicaţi. Prima şansă importantă a venit în minutul 73, la lovitura liberă executată de Lamine Yamal şi scoasă de sub bară de Diogo Costa. Golul care a stabilit rezultatul final a fost înscris de Mikel Merino la şase minute după ce a intrat pe teren. Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta i-a pasat excelent lui Merino, care a finalizat cu calm, deschizând scorul. Era minutul 90+1 şi lusitanii lui Cristiano Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase. Spania s-a impus cu 1-0 şi trimite acasă Portugalia în poate ultimul meci jucat la Mondiale de legenda CR7.
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