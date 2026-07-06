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Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce a reușit să facă Anglia pe Estadio Azteca în fața Mexicului

Andrei Nicolae Publicat: 6 iulie 2026, 6:38

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Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce a reușit să facă Anglia pe Estadio Azteca în fața Mexicului

Jucătorii Angliei, după calificarea în sferturile Cupei Mondiale / Getty Images

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Anglia a semnat o premieră istorică la Cupa Mondială după ce a reușit să răpună Mexicul în propria ei “fortăreață”, pe Estadio Azteca. “Three Lions” au devenit doar a treia națională care îi înving pe latini pe legendarul stadion într-un meci oficial și prima care se impune la Cupa Mondială contra “El Tri” pe acest gazon.

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Anglia s-a calificat în sferturile de finală de la Campionatul Mondial la capătul unui meci extrem de spectaculos contra Mexicului, încheiat cu scorul de 3-2. Jude Bellingham a semnat o “dublă” în finalul primei reprize, însă Julian Quinones a redus din diferență, iar scorul la pauză era 2-1 pentru formația lui Thomas Tuchel.

În partea a doua, Anglia a rămas în 10 oameni după eliminarea lui Jarell Quansah, care a văzut direct “roșu”, însă tot a reușit să marcheze prin Harry Kane. Echipa lui Tuchel și-a complicat însă meciul când a mai încasat un gol de la Raul Jimenez, iar finalul a fost extrem de palpitant, “three lions” rezistând până la fluierul final.

Anglia, prima națională care câștigă contra Mexicului pe Azteca

Odată cu victoria din optimile de finală, Anglia a bifat o premieră istorică la World Cup. Echipa care are un titlu mondial în palmares a devenit prima națională care câștigă pe Estadio Azteca în fața Mexicului la cel mai prestigios turneu final.

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Până la echipa lui Tuchel, “El Tri” avea un bilanț de opt victorii și două rezultate de egalitate pe parcursul turneelor finale pe care le-a găzduit, în 1970, 1986 și 2026.

De asemenea, Anglia a devenit doar a treia echipă națională care câștigă contra Mexicului pe Azteca într-un meci oficial. Singurele reprezentative care au mai făcut asta au fost Costa Rica în 2001 și Honduras în 2013.

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