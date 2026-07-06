Programul zilei 26 de la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, duel de foc cu Spania

Spectacolul de la Cupa Mondială 2026 continuă cu alte meciuri din faza optimilor, iar două partide extrem de echilibrate promit să aducă suspansul ce numai un turneu final îl poate avea.

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Portugalia urmează să se dueleze cu Spania, într-o partidă ce va fi la Dallas, iar SUA o să aibă o confruntare de foc cu Belgia, la Seattle.

Portugalia – Spania, de la ora 22:00, în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Naţionala lui Cristiano Ronaldo a reuşit calificarea în faza optimilor după un succes la limită, 2-1, în faţa Croaţiei, iar acum lusitanii urmează să aibă un duel cu Spania, după ce formaţia iberică a trecut în 16-mi de Austria, 3-0.

Duelul dintre Portugalia şi Spania urmează să se dispute de la ora 22:00, confruntare care va fi în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

SUA – Belgia, de la ora 03:00, în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Cealaltă partidă a zilei 26 va fi la Seattle, între SUA şi Belgia. Această partidă va fi de la ora 03:00, în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Americanii şi-au asigurat biletul pentru optimi după ce au învins-o pe Bosnia, 2-0.