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Uluitor! Un jucător al Angliei, scos pe targă după ce s-a accidentat când celebra victoria cu Mexic

Andrei Nicolae Publicat: 6 iulie 2026, 7:04

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Uluitor! Un jucător al Angliei, scos pe targă după ce s-a accidentat când celebra victoria cu Mexic

Jordan Henderson, scos pe targă după Mexic - Anglia / Profimedia

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Anglia s-a calificat în sferturile de finală de la Cupa Mondială, însă nu toți jucătorii lui Thomas Tuchel au putut să se bucure la maxim de victoria contra Mexicului. Jordan Henderson, mijlocașul naționalei “three lions” care a fost rezervă la partida de pe Azteca, a fost scos pe targă după ce s-a accidentat într-un mod stupid în timp ce celebra alături de colegii săi.

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Anglia s-a calificat în sferturile de finală de la Campionatul Mondial la capătul unui meci extrem de spectaculos contra Mexicului, încheiat cu scorul de 3-2. Jude Bellingham a semnat o “dublă” în finalul primei reprize, însă Julian Quinones a redus din diferență, iar scorul la pauză era 2-1 pentru formația lui Thomas Tuchel.

În partea a doua, Anglia a rămas în 10 oameni după eliminarea lui Jarell Quansah, care a văzut direct “roșu”, însă tot a reușit să marcheze prin Harry Kane. Echipa lui Tuchel și-a complicat însă meciul când a mai încasat un gol de la Raul Jimenez, iar finalul a fost extrem de palpitant, “three lions” rezistând până la fluierul final.

Henderson s-a accidentat când s-a împiedicat de un panou publicitar

După meci, naționala cu un titlu mondial în palmares a mers către sectorul din stadion unde se aflau suporterii ei pentru a celebra victoria. Jucătorii au scandat alături de fanii veniți pe Azteca și au cântat celebra melodie a celor de la Oasis, “Wonderwall”, care a devenit un imn neoficial al “Three Lions”.

Pentru Jordan Henderson, momentele de bucurie s-au transformat rapid într-o situație complicată. Fotbalistul celor de la Brentford a încercat să sară peste un panou publicitar, însă s-a împiedicat și a căzut cu fața direct pe gazon.

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Deși momentul a părut inițial unul comic, Henderson a avut probleme și a fost scos pe targă de pe teren, având nevoie și de mască de oxigen. Totuși, Harry Kane a ținut să îi liniștească pe fanii englezi la flash-interviu:

Jordan a căzut acolo, cred că e ok. E doar ceva la braț“, a spus căpitanul Angliei.

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La această Cupă Mondială, Henderson a bifat doar șase minute într-un duel din grupe contra celor din Panama.

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