“Blestemul” continuă! Cristiano Ronaldo&Co. n-au putut evita o statistică “neagră” la Cupa Mondială

Portugalia a fost învinsă de Spania și eliminată de la Cupa Mondială, iar o statistică “neagră” ce îl viza înainte de meciul de la Dallas și pe Roberto Martinez a fost confirmată. Odată cu eșecul lusitanilor, “blestemul” selecționerilor care își întâlnesc propria țară în fazele eliminatorii de la World Cup continuă.

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Portugalia a fost eliminată de Spania din optimile Cupei Mondiale, la capătul unui duel care a reprezentat ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la World Cup. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.

Roberto Martinez, un nou selecționer care pierde împotriva țării sale la World Cup

După meciul disputat în Texas, statisticienii au venit cu cele mai tari informații legate de cele două echipe, iar una dintre ele îl vizează pe Roberto Martinez, antrenorul Portugaliei care a anunțat că va pleca de pe banca naționalei. Tehnicianul de 52 de ani nu a reușit să își învingă țara natală, el fiind născut în Balaguer, în Catalonia, iar o statistică s-a confirmat.

De fiecare dată când un selecționer și-a înfruntat propria țară într-o fază eliminatorie de la World Cup, acesta a fost învins. Până la partida de la Dallas, lista de antrenori care au pățit asta avea șase nume pe ea, iar Roberto Martinez nu a putut evita nici el “blestemul”.

Ibericul nu este primul căruia i se întâmpla asta la turneul final din America de Nord, pentru că și Vladimir Petkovic, care deține cetățenie elvețiană, a fost eliminat în 16-imi cu echipa Algeriei.