“Îmi pare rău că plec aşa”. Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial: “Am conştiinţa împăcată”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a disputat ultimul său meci din carieră la Campionatul Mondial. Portugalia a fost învinsă de Spania în optimile turneului final, scor 0-1.

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Cristiano Ronaldo a început să plângă pe teren, după eşecul cu Spania. El a declarat că partida de la Dallas a fost una echilibrată, iar adversara a avut mai mult noroc pe final. Mikel Merino a fost “eroul” naţionalei lui Luis de la Fuente, marcând golul victoriei în minutul 90+1, la şase minute după intrarea pe teren.

Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial, Portugalia – Spania 0-1

După Portugalia – Spania 0-1, Cristiano Ronaldo a recunoscut că eşecul este unul dureros. Acesta a subliniat că regretă că părăseşte Mondialul în asemenea manieră, fără să câştige singurul trofeu care-i lipseşte din cariera impresionantă.

Întrebat despre viitorul său la naţională, Cristiano Ronaldo a declarat că va lua o decizie în următoarea perioadă, după ce se va consulta şi cu familia. El a subliniat, totuşi, că titlul european cucerit cu Portugalia în 2016 cântăreşte cât unul mondial, ţinând cont că a fost primul din istorie pentru lusitani.

“A fost un meci foarte strâns. Spania a avut puţin noroc să marcheze în ultimele minute, dar aşa e fotbalul. A fost un meci bine disputat.