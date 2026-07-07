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“Îmi pare rău că plec aşa”. Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial: “Am conştiinţa împăcată”

Viviana Moraru Publicat: 7 iulie 2026, 1:48

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Îmi pare rău că plec aşa. Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial: Am conştiinţa împăcată

Cristiano Ronaldo, în timpul meciului Portugalia - Spania 0-1/ Profimedia

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a disputat ultimul său meci din carieră la Campionatul Mondial. Portugalia a fost învinsă de Spania în optimile turneului final, scor 0-1.

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Cristiano Ronaldo a început să plângă pe teren, după eşecul cu Spania. El a declarat că partida de la Dallas a fost una echilibrată, iar adversara a avut mai mult noroc pe final. Mikel Merino a fost “eroul” naţionalei lui Luis de la Fuente, marcând golul victoriei în minutul 90+1, la şase minute după intrarea pe teren.

Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial, Portugalia – Spania 0-1

După Portugalia – Spania 0-1, Cristiano Ronaldo a recunoscut că eşecul este unul dureros. Acesta a subliniat că regretă că părăseşte Mondialul în asemenea manieră, fără să câştige singurul trofeu care-i lipseşte din cariera impresionantă.

Întrebat despre viitorul său la naţională, Cristiano Ronaldo a declarat că va lua o decizie în următoarea perioadă, după ce se va consulta şi cu familia. El a subliniat, totuşi, că titlul european cucerit cu Portugalia în 2016 cântăreşte cât unul mondial, ţinând cont că a fost primul din istorie pentru lusitani.

“A fost un meci foarte strâns. Spania a avut puţin noroc să marcheze în ultimele minute, dar aşa e fotbalul. A fost un meci bine disputat.

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Îmi pare rău să părăsesc Campionatul Mondial aşa, dar cum am mai spus-o, plec cu conştiinţa împăcată. Trebuie să continuăm, adevărul este că doare, da, dar am timp să mă gândesc şi să decid cu familia mea, să nu iau o decizie la cald.

(N.r. Despre cariera sa) Am conştiinţa împăcată, am câştigat trei titluri cu Portugalia, înainte de Cristiano nu s-a câştigat niciunul. Pentru mine, titlul din 2016 are dimensiunea unui Campionat Mondial. Mâine va fi o nouă zi şi totul va continua”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.

Cristiano Ronaldo a fost titular în toate cele cinci meciuri disputate de Portugalia la Campionatul Mondial organizat de SUA, Mexic şi Canada. La al şaselea turneu final mondial la care a participat, CR7 a reuşit să marcheze trei goluri, două în partida cu Uzbekistan din grupe, şi unul în cea cu Croaţia din şaisprezecimi.

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