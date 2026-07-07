Argentina – Egipt, de la ora 19:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY). Messi împotriva lui Salah pentru un loc în sferturi

Duelul dintre Argentina și Egipt din optimile de finală ale Cupei Mondiale urmează să aibă loc astăzi, de la ora 19:00, și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Campioana mondială en-titre caută să-și apere trofeul cucerit în urmă cu 4 ani în Qatar, iar pentru asta trebuie să treacă de Mohamed Salah și Omar Marmoush, cele două vedete din Premier League ale formației africane.
Argentina – Egipt, de la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY
După ce mai multe staruri importante au părăsit deja competiția, precum Neymar, Luka Modric sau Cristiano Ronaldo, acum Leo Messi și Mohamed Salah se vor lupta pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.
Cei doi se duelează în Argentina – Egipt, asta după ce au trecut cu emoții de faza 16-milor. Concret, sud-americanii au avut nevoie de prelungiri pentru a o învinge pe Capul Verde, 3-2, în timp ce ‘Faraonii’ au trecut după loviturile de departajare de Australia, după ce a fost egalitate, 1-1, în urma celor 120 de minute.
Ce a spus Scaloni înainte de Argentina – Egipt
Selecționerul naționalei Argentinei a vorbit despre problemele pe care echipa sa le-a avut până acum la Cupa Mondială și modul în care jucătorii au reușit să treacă peste aceste dificultăți.
”Într-un meci, când lucrurile nu merg cum vrei sau adversarul îți îngreunează lucrurile, atunci poți recurge la tărie, la intensitate, la spiritul pe care îl avem în ADN-ul nostru. Și asta este ceva ce are această echipă. Atunci poți juca mai bine sau mai rău, dar când nu poți juca bine, ai nevoie de toate acestea. Altfel, ești eliminat. Sunt convins că dacă nu am fi apelat la caracterul nostru în ultimul meci, am fi fost eliminați”, a declarat Lionel Scaloni.
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