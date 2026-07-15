S-a dezlănțuit iadul după eliminarea Franței de la Cupa Mondială! Scene reprobabile pe străzile din Hexagon

Franța a fost eliminată de Spania din drumul spre a treia finală consecutivă de Campionat Mondial. Ibericii s-au impus de o manieră clară, scor 2-0, după un meci modest făcut de Kylian Mbappe și celelalte vedete din Hexagon.

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Suporterii francezi nu au suportat eșecul de la turneul final și au făcut prăpăd pe străzile din țară, acolo unde forțele de ordine au intervenit până spre zorii zilei.

Suporterii francezi au făcut prăpăd pe străzi

Eșecul suferit de naționala Franței în semifinalele Campionatului Mondial a fost greu de digerat pentru suporterii din Hexagon, care au făcut dezastru pe străzile din țară.

Aceștia au incendiat mașini, s-au confruntat cu forțele de ordine, care au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene. Scenele par desprinse din filmele de groază.

RIOTS ERUPT IN FRANCE AFTER DEFEAT TO SPAIN 🇫🇷⚠️

Fans took to the streets in several French cities, causing disturbances after their team was eliminated from the World Cup ❌#France #Spain #WorldCup2026 #Football #Riots pic.twitter.com/hGwSTpIbFN

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 15, 2026