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Universitatea Cluj se mută! Unde își vor disputa ardelenii meciul din turul 2 preliminar al cupelor europene

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 9:24

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Universitatea Cluj se mută! Unde își vor disputa ardelenii meciul din turul 2 preliminar al cupelor europene

Jucătorii de la U Cluj / Sportpictures

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Universitatea Cluj va primi joi vizita celor de la Dinamo Kiev, în cel de-al doilea joc din preliminariile UEFA Europa League. Ardelenii au șansa de a răsturna calculele hârtiei sau de a continua în Conference League.

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Pentru bătălia de pe teren propriu din turul al doilea, echipa antrenată de Cristiano Bergodi nu va mai putea evolua pe Cluj Arena, din cauza celebrului festival Untold.

Untold mută ”U” de pe Cluj Arena

Festivalul Untold blochează iarăși Cluj Arena, iar formația antrenată de Cristiano Bergodi este nevoită să își dispute meciul din turul doi preliminar al cupelor europene pe un alt stadion.

Conducerea s-a mișcat rapid pentru a găsi o soluție, iar varianta cea mai bună este arena celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Anunțul oficial a fost făcut pe site-ul clubului.

„FC Universitatea Cluj anunţă că partida de pe teren propriu, din prima manşă a turului 2 preliminar al Ligii Europa, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00.

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Le mulţumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”.

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