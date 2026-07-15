Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Anunţ uriaş despre Jurgen Klopp

Anunţ uriaş despre Jurgen Klopp

Dan Roșu Publicat: 15 iulie 2026, 10:09

Comentarii
Anunţ uriaş despre Jurgen Klopp

Jurgen Klopp, la Campionatul Mondial - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jurgen Klopp are cale liberă către postul de selecţioner al Germaniei, după ce Federaţia germană de fotbal (DFB) a ajuns, conform surselor DPA, la un acord cu actualul angajator al antrenorului german, grupul Red Bull.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până în prezent, nu există nicio declaraţie oficială cu privire la întâlnirea de marţi de la Munchen dintre oficialii DFB, conduşi de preşedintele Bernd Neuendorf, şi directorul executiv al grupului Red Bull, Oliver Mintzlaff.

Jurgen Klopp, cale liberă spre postul de selecţioner al Germaniei

Un acord ar deschide efectiv calea pentru ca Jurgen Klopp să preia funcţia rămasă vacantă după demisia lui Julian Nagelsmann, în urma eliminării în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de către Paraguay, acum două săptămâni.

Din 1 ianuarie 2025 până în 2029, Klopp este sub contract cu Red Bull în calitate de director global de fotbal, supervizând diversele cluburi deţinute de marca austriacă de băuturi energizante.

Nu este clar dacă DFB va trebui să plătească un comision sau dacă Klopp ar putea lucra în continuare pentru Red Bull în noua sa calitate.

Reclamă
Reclamă

DFB a emis o declaraţie săptămâna trecută după ce Neuendorf şi adjunctul său, Hans-Joachim Watzke, s-au întâlnit cu Klopp la New York, spunând că ”s-a ajuns la un acord privind punctele cheie ale unui potenţial contract”.

De asemenea, se aşteaptă ca Mintzlaff şi Klopp să se întâlnească în preajma finalei Cupei Mondiale de duminică, din New York/New Jersey. Klopp va fi acolo în funcţia sa de expert al MagentaTV la Cupa Mondială.

Dacă toate discuţiile vor avea succes, un acord final între DFB şi Klopp, în aşteptarea aprobării finale din partea organismelor DFB relevante, şi prezentarea sa oficială ar putea avea loc săptămâna viitoare, după întoarcerea sa în Germania.

Afacerea cu care Roxana a dat lovitura: producţia record se vinde imediat în pieţeAfacerea cu care Roxana a dat lovitura: producţia record se vinde imediat în pieţe
Reclamă

Următoarele meciuri ale Germaniei sunt la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, patru
meciuri din Liga Naţiunilor împotriva Olandei, Serbiei şi Greciei (de două ori).

De la câştigarea celei de-a patra Cupe Mondiale în 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la Cupa Mondială: două eliminări în prima fază, în 2018 şi 2022, şi o eliminare în şaisprezecimile de finală, la sfârşitul lunii iunie.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate opri Spania în finala Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Observator
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială. Pe ce meciuri a pariat
Fanatik.ro
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială. Pe ce meciuri a pariat
9:43

Imagini spectaculoase: bucuria familiei regale a Spaniei după victoria uriaşă cu Franţa
9:35

Universitatea Craiova – Vitebsk LIVE TEXT (20:30), în turul 1 al Ligii Campionilor. Oltenii vor să repete victoria din tur
9:24

Universitatea Cluj se mută! Unde își vor disputa ardelenii meciul din turul 2 preliminar al cupelor europene
9:01

Spania a băgat frica în toată lumea! Ce au declarat Scaloni şi Tuchel după ce au văzut semifinala cu Franţa
9:00

Anglia – Argentina LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Semifinală “de foc” la Campionatul Mondial
8:52

Ionel Ganea a revenit în fotbal după 5 ani! Decizia luată de acesta după drama petrecută în urmă cu un an
Vezi toate știrile
1 Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu 2 Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea” 3 VIDEOFranţa – Spania 0-2. Naţionala lui de la Fuente, prima finalistă de la Mondial! Dezastru pentru “Les Bleus” de ziua lor 4 Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român 5 10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta 6 Turcii au făcut anunțul mult așteptat de FCSB: Denis Drăguș a încheiat socotelile cu Trabzonspor!
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!