Anunţ uriaş despre Jurgen Klopp

Jurgen Klopp are cale liberă către postul de selecţioner al Germaniei, după ce Federaţia germană de fotbal (DFB) a ajuns, conform surselor DPA, la un acord cu actualul angajator al antrenorului german, grupul Red Bull.

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Până în prezent, nu există nicio declaraţie oficială cu privire la întâlnirea de marţi de la Munchen dintre oficialii DFB, conduşi de preşedintele Bernd Neuendorf, şi directorul executiv al grupului Red Bull, Oliver Mintzlaff.

Jurgen Klopp, cale liberă spre postul de selecţioner al Germaniei

Un acord ar deschide efectiv calea pentru ca Jurgen Klopp să preia funcţia rămasă vacantă după demisia lui Julian Nagelsmann, în urma eliminării în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de către Paraguay, acum două săptămâni.

Din 1 ianuarie 2025 până în 2029, Klopp este sub contract cu Red Bull în calitate de director global de fotbal, supervizând diversele cluburi deţinute de marca austriacă de băuturi energizante.

Nu este clar dacă DFB va trebui să plătească un comision sau dacă Klopp ar putea lucra în continuare pentru Red Bull în noua sa calitate.