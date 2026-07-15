Anunţ uriaş despre Jurgen Klopp

Jurgen Klopp are cale liberă către postul de selecţioner al Germaniei, după ce Federaţia germană de fotbal (DFB) a ajuns, conform surselor DPA, la un acord cu actualul angajator al antrenorului german, grupul Red Bull.
Până în prezent, nu există nicio declaraţie oficială cu privire la întâlnirea de marţi de la Munchen dintre oficialii DFB, conduşi de preşedintele Bernd Neuendorf, şi directorul executiv al grupului Red Bull, Oliver Mintzlaff.
Jurgen Klopp, cale liberă spre postul de selecţioner al Germaniei
Un acord ar deschide efectiv calea pentru ca Jurgen Klopp să preia funcţia rămasă vacantă după demisia lui Julian Nagelsmann, în urma eliminării în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de către Paraguay, acum două săptămâni.
Din 1 ianuarie 2025 până în 2029, Klopp este sub contract cu Red Bull în calitate de director global de fotbal, supervizând diversele cluburi deţinute de marca austriacă de băuturi energizante.
Nu este clar dacă DFB va trebui să plătească un comision sau dacă Klopp ar putea lucra în continuare pentru Red Bull în noua sa calitate.
DFB a emis o declaraţie săptămâna trecută după ce Neuendorf şi adjunctul său, Hans-Joachim Watzke, s-au întâlnit cu Klopp la New York, spunând că ”s-a ajuns la un acord privind punctele cheie ale unui potenţial contract”.
De asemenea, se aşteaptă ca Mintzlaff şi Klopp să se întâlnească în preajma finalei Cupei Mondiale de duminică, din New York/New Jersey. Klopp va fi acolo în funcţia sa de expert al MagentaTV la Cupa Mondială.
Dacă toate discuţiile vor avea succes, un acord final între DFB şi Klopp, în aşteptarea aprobării finale din partea organismelor DFB relevante, şi prezentarea sa oficială ar putea avea loc săptămâna viitoare, după întoarcerea sa în Germania.
Următoarele meciuri ale Germaniei sunt la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie, patru
meciuri din Liga Naţiunilor împotriva Olandei, Serbiei şi Greciei (de două ori).
De la câştigarea celei de-a patra Cupe Mondiale în 2014, Germania a suferit trei eşecuri consecutive la Cupa Mondială: două eliminări în prima fază, în 2018 şi 2022, şi o eliminare în şaisprezecimile de finală, la sfârşitul lunii iunie.
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