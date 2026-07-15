Imagini spectaculoase: bucuria familiei regale a Spaniei după victoria uriaşă cu Franţa

Casa Regală a publicat un videoclip în care pot fi văzuţi regele şi regina, Felipe al VI-lea şi Letizia, precum şi fiicele lor, prinţesa Leonor şi infanta Sofía, urmărind la televizor semifinala dintre Spania şi Franţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Spania a ajuns în finală! Aţi demonstrat încă o dată de ce sunteţi una dintre marile echipe ale lumii. Acum, cu o întreagă ţară alături de voi, a sosit momentul să luptaţi pentru titlu. Vă mulţumim că ne-aţi făcut să ne bucurăm de acest parcurs. Haideţi să o facem!”, se arată într-un mesaj publicat pe reţelele sale sociale de Casa Regală.

¡España está en la final! 🇪🇸

Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.

Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Imagini spectaculoase: bucuria familiei regale din Spania după victoria uriaşă cu Franţa

Aceste cuvinte au fost însoţite de un videoclip în care pot fi văzuţi regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia, precum şi fiicele lor, prinţesa Leonor şi infanta Sofía.

Luis de la Fuente, antrenorul echipei naţionale a Spaniei, a dezvăluit că a fost sunat de regele Felipe al VI-lea, care a felicitat întreaga echipă după calificarea în finala Cupei Mondiale din 2026, în urma victoriei cu 2-0 împotriva Franţei în semifinala disputată pe stadionul AT&T din Arlington.