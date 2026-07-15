Imagini spectaculoase: bucuria familiei regale a Spaniei după victoria uriaşă cu Franţa

Casa Regală a publicat un videoclip în care pot fi văzuţi regele şi regina, Felipe al VI-lea şi Letizia, precum şi fiicele lor, prinţesa Leonor şi infanta Sofía, urmărind la televizor semifinala dintre Spania şi Franţa.
„Spania a ajuns în finală! Aţi demonstrat încă o dată de ce sunteţi una dintre marile echipe ale lumii. Acum, cu o întreagă ţară alături de voi, a sosit momentul să luptaţi pentru titlu. Vă mulţumim că ne-aţi făcut să ne bucurăm de acest parcurs. Haideţi să o facem!”, se arată într-un mesaj publicat pe reţelele sale sociale de Casa Regală.
¡España está en la final! 🇪🇸
Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.
Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026
Imagini spectaculoase: bucuria familiei regale din Spania după victoria uriaşă cu Franţa
Aceste cuvinte au fost însoţite de un videoclip în care pot fi văzuţi regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia, precum şi fiicele lor, prinţesa Leonor şi infanta Sofía.
Luis de la Fuente, antrenorul echipei naţionale a Spaniei, a dezvăluit că a fost sunat de regele Felipe al VI-lea, care a felicitat întreaga echipă după calificarea în finala Cupei Mondiale din 2026, în urma victoriei cu 2-0 împotriva Franţei în semifinala disputată pe stadionul AT&T din Arlington.
„Este o mare mândrie faptul că regele nostru ne sună, îşi arată grija faţă de noi şi ne încurajează în mod constant. Este minunat să fim cei care aduc bucurie unei ţări care iese în stradă, cu o generaţie care are o atitudine lăudabilă”, a declarat el în cadrul conferinţei de presă de după semifinală.
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