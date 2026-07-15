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Spania a băgat frica în toată lumea! Ce au declarat Scaloni şi Tuchel după ce au văzut semifinala cu Franţa

Dan Roșu Publicat: 15 iulie 2026, 9:01

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Spania a băgat frica în toată lumea! Ce au declarat Scaloni şi Tuchel după ce au văzut semifinala cu Franţa

Jucătorii Spaniei sărbătoresc marcarea unui gol - Getty Images

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Evoluţia pe care Spania a avut-o în semifinala cu Franţa (2-0) i-a speriat chiar şi pe cei care vor lupta pentru un loc în marea finală cu Furia Roja, ce va avea loc duminică, de la ora 22:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Anglia şi Argentina se întâlnesc azi, în cealaltă semifinală, iar Thomas Tuchel şi Lionel Scaloni au fost întrebaţi la conferinţele de presă despre evoluţia stelară a echipei lui Luis de la Fuente.

Ce au spus Lionel Scaloni şi Thomas Tuchel despre finalista Spania

“Am văzut prima repriză a meciului şi a fost impresionantă Spania. Cu cât a înaintat în competiţie, cu cât tensiunea a fost mai mare, cu atât de mult au reuşit să fie mai calmi şi să aibă încredere în ei. E impresionant! Felicitări”, a spus Tuchel, ciat de Marca.

“Nu am văzut chiar tot, pentru că ne îndreptam spre zona de conferinţe de presă, dar mi s-a părut că au meritat să câştige. Au făcut un meci fantastic. Cred că este cea mai bună evoluţie a Spaniei de la acest Campionat Mondial”, a spus şi Scaloni.

Cei doi antrenori au vobit şi despre valoarea selecţionerului Spaniei, Luis de la Fuente. Este cunoscut faptul că acesta a fost mentorul lui Scaloni la şcoala de antrenori din Spania.

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“Mă bucur pentru el, merită această performanţă. Este un tip excepţional care m-a ajutat întotdeauna. Ce vedeţi la echipa lui naţională puteţi vedea şi la a noastră. A meritat accederea în finală”, a spus Scaloni.

“Se pare că ei nu pot pierde meciuri eliminatorii. Ce face De la Fuente cu acel grup este extraordinar. Au un stil clar de a juca. Am văzut asta azi şi am fost foarte impresionat. Felicitările mele pentru el şi stafful său. Să sperăm că le vom călca pe urme”, a zis şi Tuchel.

De la Fuente e magicianul Spaniei

De 13 ani, cariera lui Luis de la Fuente este legată de naționalele Spaniei. A început cu U19, a continuat cu U21 și U23, a câștigat titluri europene cu două dintre ele, pentru ca din 2022 să preia naționala mare a Spaniei.

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Prima reușită: victoria din Nations League în 2023. A urmat EURO un an mai târziu. Apoi încă o finală de Nations League. Iar acum, De la Fuente a dus Spania în finala Campionatului Mondial.

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