Spania a băgat frica în toată lumea! Ce au declarat Scaloni şi Tuchel după ce au văzut semifinala cu Franţa

Evoluţia pe care Spania a avut-o în semifinala cu Franţa (2-0) i-a speriat chiar şi pe cei care vor lupta pentru un loc în marea finală cu Furia Roja, ce va avea loc duminică, de la ora 22:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Anglia şi Argentina se întâlnesc azi, în cealaltă semifinală, iar Thomas Tuchel şi Lionel Scaloni au fost întrebaţi la conferinţele de presă despre evoluţia stelară a echipei lui Luis de la Fuente.

Ce au spus Lionel Scaloni şi Thomas Tuchel despre finalista Spania

“Am văzut prima repriză a meciului şi a fost impresionantă Spania. Cu cât a înaintat în competiţie, cu cât tensiunea a fost mai mare, cu atât de mult au reuşit să fie mai calmi şi să aibă încredere în ei. E impresionant! Felicitări”, a spus Tuchel, ciat de Marca.

“Nu am văzut chiar tot, pentru că ne îndreptam spre zona de conferinţe de presă, dar mi s-a părut că au meritat să câştige. Au făcut un meci fantastic. Cred că este cea mai bună evoluţie a Spaniei de la acest Campionat Mondial”, a spus şi Scaloni.

Cei doi antrenori au vobit şi despre valoarea selecţionerului Spaniei, Luis de la Fuente. Este cunoscut faptul că acesta a fost mentorul lui Scaloni la şcoala de antrenori din Spania.