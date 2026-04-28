Schimbarea uriaşă pregătită de FIFA pentru meciurile de la Campionatul Mondial 2026

FIFA pregăteşte o schimbare majoră pentru Campionatul Mondial 2026, competiţie ce se va desfăşura exclusiv în Universul Antena. Modificare va fi anunţată la întâlnirea FIFA de la Vancouver, de azi.

Ţinând cont că la Mondialul din Statele Unite, Canada şi Mexic vom avea parte de 48 de echipe (cu 16 mai multe) şi 104 meciuri, FIFA vine în ajutorul jucătorilor şi schimbă o regulă extrem de importantă.

FIFA pregăteşte o schimbare majoră la Campionatul Mondial 2026

Până la această ediţie, cartonaşele galbene erau “şterse” începând cu faza sferturilor de finală. Aceasta regulă va fi modificată, ţinând cont că la World Cup 2026 vom avea parte şi de şaisprezecimi, un meci în plus şi un risc de a primi cartonaşul galben.

Conform The Athletic, la Campionatul Mondial 2026, cartonaşele galbene vor fi “şterse” după primele trei meciuri din faza grupelor şi abia apoi şi înainte de sferturile de finală.

Astfel, jucătorii vor fi protejaţi, iar riscul ca în fazele eliminatorii să nu avem pe teren cei mai importanţi fotbalişti va fi unul scăzut, spectacolul fiind garantat.