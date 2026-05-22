Lionel Messi a devenit miliardar! Premiera reuşită de superstarul argentinian înainte de Mondial

Lionel Messi (38 de ani) a devenit miliardar! Campionul argentinian a reuşit o premieră, fiind primul fotbalist din istorie care devine miliardar fără să fi semnat un super-contract în Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lionel Messi speră să îşi apere titlul mondial la FIFA World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Lionel Messi a devenit miliardar!

“OFICIAL: Lionel Andrés Messi este acum miliardar. 💰🤑

Lionel Andrés Messi Cuccittini a depășit oficial pragul de 1 miliard de dolari în 2026, conform Indicelui Miliardarilor Bloomberg, devenind al doilea fotbalist după Cristiano Ronaldo care atinge această performanță.

La 38 de ani, averea sa provine dintr-o carieră extraordinară care include peste 700 de milioane de dolari în câștiguri pe teren din contracte record cu Barcelona, ​​perioade la PSG și actualul său contract de mare valoare cu Inter Miami (în valoare de 70-80 de milioane de dolari anual, inclusiv acțiuni și cote de profit).