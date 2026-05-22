Thomas Tuchel a anunţat lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026! Numele mari lăsate acasă de german: “Mă simt uşurat”

Alex Masgras Publicat: 22 mai 2026, 12:35

Thomas Tuchel / Profimedia

Thomas Tuchel a dezvăluit lotul de 26 de jucători cu care Anglia va merge la Cupa Mondială 2026. Încă de joi seară, presa engleză a descoperit mai multe nume importante care nu au prins lotul. Harry Maguire a şi reacţionat cu o zi înainte de anunţarea lotului şi nu s-a ferit să îşi exprime dezamăgirea legată de faptul că nu va evolua la turneul final.

Absenţa din lot a lui Maguire nu este singura surpriză a lui Tuchel. Cole Palmer, Phil Foden şi Trent Alexander-Arnold nu se numără nici ei printre cei 26 de jucători care vor merge în Statele Unite ale Americii alături de naţionala Angliei.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026

  • Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
  • Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
  • Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Atacanți: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Thomas Tuchel a recunoscut că a fost o perioadă dificilă, cu multe decizii grele de luat, dar că acum răsuflă uşurat şi este pregătit pentru turneul final:

“Au fost multe telefoane în ultimele zile. Ne-am gândit mult asupra deciziilor pe care trebuie să le luăm. Au fost multe decizii dificile. Acum mă simt uşurat şi pregătit să începem treaba. Odată ce ai luat toate deciziile, te ajută să ai claritiate. Peste o săptămână vom fi în avion şi abia aştept”, a declarat Thomas Tuchel, citat de dailymail.co.uk.

Meciurile din faza grupelor pe care le va disputa Anglia la World Cup 2026

  • Anglia – Croaţia (23:00, Grupa L, Dallas Stadium, 17 iunie)
  • Anglia – Ghana (23:00, Grupa L, Boston Stadium, 23 iunie)
  • Panama – Anglia (00:00, Grupa L, New York/New Jersey Stadium, 28 iunie)
