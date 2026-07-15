Aseară, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Franța și Spania au demonstrat încă o dată de ce fotbalul este mai mult decât un sport.

Este despre visuri, sacrificii, lacrimi și momente care opresc timpul pentru milioane și milioane de oameni.

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Într-o semifinală în care fiecare duel a cântărit enorm, fiecare pasă a purtat speranța unei națiuni, iar fiecare gol a schimbat destine, doar o echipă a putut merge mai departe. Spania și-a câștigat locul în marea finală, iar Franța a părăsit competiția cu fruntea sus, după un drum construit cu ambiție și caracter, ȋn prima semifinală a Campionatului Mondial 2026, care a menţinut Antena 1 pe prima poziţie ȋn clasamentul audienţelor pentru a 34-a zi a competiţiei.

Diseară, de la 22.00, istoria se rescrie după 40 de ani ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY: Bellingham, Kane și o Anglia obserdată de trofeu contra Campioana Mondială en-titre, Messi și o serie lungă de recorduri. Visul suprem este mai aproape ca niciodată.

Spania, prima finalistă a Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 34-a zi, lider de audienţă la Antena 1

Primul duel din semifinale, confruntarea Franţa – Spania, rezultat 0-2, transmis aseară ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY ȋn intervalul 22.00 – 00:01, a condus și el clasamentul audi-enţelor pe toate categoriile de pub, cu 58.8 cotă de piaţă și 17.2% puncte de rating la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, urmat de Pro TV cu 15.2 cotă de piaţă și 4.5% puncte de rating. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde progra-mul a ȋnregistrat 50.5 cotă de piaţă și 17% puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 11.4 cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 44.8 cotă de piaţă și 15% puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 11.9 cota de piaţă. În minutul de aur, de la ora 22:51, peste 2.9 milioane de telespectatori trăiau cu sufletul la gură emoţiile Campionatului Mondial.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 3.0 puncte de rating și 29.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 9.0 puncte de rating și 39.0% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.