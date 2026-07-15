Didier Deschamps, OUT de la naționala Franței! Legenda din Hexagon a făcut anunțul: „Mulțumim pentru tot”

Naționala Franței a fost eliminată din drumul spre finala Campionatului Mondial, iar Didier Deschamps va conduce echipa pentru ultima oară de pe bancă, urmând să îți încheie mandatul după acest turneu final.
Experimentatul tehnician va lupta pentru bronzul mondial cu Argentina sau Anglia, după care va fi prezentat înlocuitorul său. Thierry Henry a făcut deja marele anunț.
Didier Deschamps este istorie la naționala Franței
Franța a ratat ocazia de a fi prezentă pentru a treia oară consecutiv în finala Campionatului Mondial. Selecționata antrenată de Didier Deschamps nu a avut soluții împotriva Spaniei, care s-a distrat în disputa din penultimul act al competiției.
Pentru Deschamps, acesta a fost penultimul meci pe banca Franței, el urmând să lupte pentru bronzul mondial zilele următoare. După 14 ani, acesta este gata să părăsească naționala.
Imediat după eșecul cu Spania, Thierry Henry a avut un mesaj pentru acesta și a confirmat venirea lui Zinedine Zidane pe banca selecționatei „cocoșului galic”: „Știm cu toții cine vine în locul lui Deschamps. Îi mulțumim pentru tot, a fost senzațional pentru naționala noastră. Didier, îți mulțumim! Zizou, mult succes!”, a declarat Henry.
Zinedine Zidane îl va înlocui pe Didier Deschamps
După ce a jucat o finală și a și câștigat titlul mondial în anul 2018, Didier Deschamps este gata să încheie un mandat de senzație pe banca naționalei Franței.
După o aventură de 14 ani pe banca selecționatei din Hexagon, tehnicianul este gata să îi lase locul pe bancă lui Zinedine Zidane, care a fost anunțat ca viitor selecționer de către Fabrizio Romano.
🚨🇫🇷 OFFICIAL: Didier Deschamps’ cycle as France head coach comes to an end. It’s over. 👋🏼
Last game for the 3rd and 4th place then his goodbye… and the start of Zinedine Zidane era. pic.twitter.com/d3UIAOcEEd
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
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