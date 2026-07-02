Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Statistică incredibilă! Golul lui Mikel Oyarzabal a rupt seria ruşinoasă a Spaniei în meciul cu Austria
VIDEO

Statistică incredibilă! Golul lui Mikel Oyarzabal a rupt seria ruşinoasă a Spaniei în meciul cu Austria

Alex Masgras Publicat: 2 iulie 2026, 23:33

Comentarii
Statistică incredibilă! Golul lui Mikel Oyarzabal a rupt seria ruşinoasă a Spaniei în meciul cu Austria

Oyarzabal se bucură după golul marcat / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania a deschis scorul în meciul cu Austria, din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026. În meciul de la Los Angeles, atacantul lui Real Sociedad a marcat al treilea gol de la acest turneu final, după ce a mai avut o dublă în faza grupelor, împotriva Arabiei Saudite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ibericii au avut şi un gol anulat cu câteva minute înainte ca Oyarzabal să marcheze. Cucurella a trimis mingea în poartă, dar arbitrul a dictat fault la portar.

Mikel Oyarzabal a marcat primul gol al Spaniei în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale după o pauză de 16 ani

Până la urmă, Spania a apărut pe tabelă în minutul 36, la reuşita lui Oyarzabal. El a marcat cu un şut din interiorul careului, după o centrare foarte bună primită de la Cucurella.

Pentru Spania, golul lui Oyarzabal reprezintă o descătuşare. Aceasta este prima reuşită în fazele eliminatorii după mai bine de 16 ani. Concret, ultima oară s-a întâmplat în 2010, în finala Cupei Mondiale din Africa de Sud dintre Spania şi Olanda. Atunci, Andres Iniesta marca în prelungiri golul care aducea titlul mondial în vitrina spaniolilor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va arbitra Istvan Kovacs în optimile Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Urmează fenomene extreme în trei sferturi de ţară. Vijelii şi grindină de mari dimensiuni
Observator
Urmează fenomene extreme în trei sferturi de ţară. Vijelii şi grindină de mari dimensiuni
Fosta finalistă a Cupei României, la un pas de desființare! Dinamo poate profita
Fanatik.ro
Fosta finalistă a Cupei României, la un pas de desființare! Dinamo poate profita
23:34

Lamine Yamal și Pau Cuvarsi au intrat în instoria Mondialului
23:29

LIVE VIDEOSpania – Austria 2-0, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. A marcat și Porro! Spectacol iberic în Los Angeles
23:17

Fotbalistul de la Rapid pe care Daniel Pancu îl compară cu Răzvan Raţ
23:11

VideoPenelope Cruz şi Javier Bardem, în tribune la Spania – Austria
22:40

Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș: “Pe cuvânt!”
22:25

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Wimbledon! Victorie categorică cu Birrell
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026 2 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 3 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni” 4 VIDEOE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Cu ce club din Liga 1 a semnat Jovan Markovic
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8