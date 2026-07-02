Statistică incredibilă! Golul lui Mikel Oyarzabal a rupt seria ruşinoasă a Spaniei în meciul cu Austria

Spania a deschis scorul în meciul cu Austria, din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026. În meciul de la Los Angeles, atacantul lui Real Sociedad a marcat al treilea gol de la acest turneu final, după ce a mai avut o dublă în faza grupelor, împotriva Arabiei Saudite.

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Ibericii au avut şi un gol anulat cu câteva minute înainte ca Oyarzabal să marcheze. Cucurella a trimis mingea în poartă, dar arbitrul a dictat fault la portar.

Mikel Oyarzabal a marcat primul gol al Spaniei în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale după o pauză de 16 ani

Până la urmă, Spania a apărut pe tabelă în minutul 36, la reuşita lui Oyarzabal. El a marcat cu un şut din interiorul careului, după o centrare foarte bună primită de la Cucurella.

Pentru Spania, golul lui Oyarzabal reprezintă o descătuşare. Aceasta este prima reuşită în fazele eliminatorii după mai bine de 16 ani. Concret, ultima oară s-a întâmplat în 2010, în finala Cupei Mondiale din Africa de Sud dintre Spania şi Olanda. Atunci, Andres Iniesta marca în prelungiri golul care aducea titlul mondial în vitrina spaniolilor.

Mikel Oyarzabal is the first Spanish player to score a World Cup knockout stage goal since Andres Iniesta in the 2010 final! 🇪🇸 pic.twitter.com/tTsfDF3BGD

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 2, 2026