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Moment halucinant în Premier League! Și-au concediat managerul pe mail, cu 2 minute înainte să expire clauza care permitea asta

Sebastian Ujica Publicat: 2 iulie 2026, 1:29

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Moment halucinant în Premier League! Și-au concediat managerul pe mail, cu 2 minute înainte să expire clauza care permitea asta

Oliver Glasner o va prelua pe Nottingham Forest în această vară / Getty Images

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Nottingham Forest își schimbă din nou managerul! Vitor Pereira a fost pus pe liber și va fi înlocuit de Oliver Glasner, cel care va deveni astfel al 5-lea manager al echipei în ultimul an.

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Pereira a confirmat plecarea de la Forest printr-un comunicat prin care a admis că decizia a fost „o surpriză totală pentru mine, fără vreun avertisment”.

Pereira, out de la Forest via email

Vitor Pereira fusese adus în luna februarie de Forest după plecarea lui Sean Dyche. Înaintea acestuia, de la Forest au plecat doar în sezonul trecut și Nuno Espirito Santo și Ange Postecoglu.

Pereira a semnat un contract până în vara lui 2027 când a ajuns la Forest, cu o clauză inedită care îi permitea clubului să rezilieze contractul până în data de 1 iulie. Deși Forest părea că va continua cu Pereira și în sezonul viitor și chiar au fost discuții cu privire la un nou contract, pe 30 iunie la ora 23.58, Pereira a fost înștiințat printr-un email că acea clauză este activată și contractul va fi reziliat unilateral!

Motivul? Oliver Glasner a acceptat să preia echipa! Austriacul de 51 de ani a anunțat încă din luna ianuarie că va pleca de la Crystal Palace în această vară și era liber de contract. El a negociat și cu AC Milan înainte să fie ales Ruben Amorim.

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