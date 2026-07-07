Rudi Garcia a spus totul despre dialogul cu Balogun, de la finalul meciului SUA – Belgia 1-4

Foarte mulţumit de prestaţia Belgiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Statelor Unite, în noaptea de luni spre marţi (4-1), Rudi Garcia nu a dorit în niciun caz să alimenteze scandalul mondial legat de suspendarea cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun.
Selecţionerul francez al „Diavolilor Roşii” a reamintit, de asemenea, că atacantul american nu a avut nicio vină în această afacere de ingerinţă politică.
Rudi Garcia a spus totul despre dialogul cu Balogun
Titularizarea lui Folarin Balogun „nu a fost un factor determinant”, a asigurat selecţionerul Belgiei.
„Nu a fost necesar; indiferent de echipa pe care o aliniau în primul unsprezece, nu e treaba noastră; ce conta era ce voiam noi să facem în acest meci”, a asigurat Garcia, întrebat despre titularizarea lui Balogun după scandalul legat de intervenţia lui Trump la FIFA pentru a ridica suspendarea atacantului.
Spre deosebire de jucătorii săi, care au recunoscut că au profitat de acest aspect, „motivaţia noastră a fost să ajungem în sferturi”, a respins francezul.
Garcia a putut schimba câteva cuvinte cu Balogun după fluierul final: „A venit să mă vadă, mi-a plăcut gestul, el nu are nicio vină. Nu el este cel care trebuie învinuit, şi i-am spus asta. Apreciez faptul că a venit să vorbească cu mine.” Şi a adăugat: „Este un atacant interesant, dar în seara aceasta nu am avut nicio îndoială că apărarea noastră va fi capabilă să-l ţină sub control.”
În continuarea conferinţei de presă, fostul antrenor al echipelor Lille, Lyon şi Marseille şi-a exprimat dorinţa de „a nu se lăsa presat şi de a-i ataca pe adversari încă din prima fază a jocului”. „Am jucat cu multă stăpânire de sine, cu multă dorinţă, am mers înainte; este o seară frumoasă pentru noi şi o calificare frumoasă în sferturile de finală.”
Antrenorul a luat decizia curajoasă de a renunţa la Kevin De Bruyne, care a rămas pe banca de rezerve şi nu a intrat deloc în joc. „Planul era să-l introducem pe Kevin dacă era nevoie, ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece am marcat goluri.”
În final, el şi-a exprimat regretul faţă de accidentarea lui Amadou Onana, care a ieşit de pe teren în minutul 21: „La prima vedere, pare a fi ceva grav, nu este o veste bună pentru viitor”.
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