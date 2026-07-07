Rudi Garcia a spus totul despre dialogul cu Balogun, de la finalul meciului SUA – Belgia 1-4

Foarte mulţumit de prestaţia Belgiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Statelor Unite, în noaptea de luni spre marţi (4-1), Rudi Garcia nu a dorit în niciun caz să alimenteze scandalul mondial legat de suspendarea cartonaşului roşu primit de Folarin Balogun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul francez al „Diavolilor Roşii” a reamintit, de asemenea, că atacantul american nu a avut nicio vină în această afacere de ingerinţă politică.

Rudi Garcia a spus totul despre dialogul cu Balogun

Titularizarea lui Folarin Balogun „nu a fost un factor determinant”, a asigurat selecţionerul Belgiei.

„Nu a fost necesar; indiferent de echipa pe care o aliniau în primul unsprezece, nu e treaba noastră; ce conta era ce voiam noi să facem în acest meci”, a asigurat Garcia, întrebat despre titularizarea lui Balogun după scandalul legat de intervenţia lui Trump la FIFA pentru a ridica suspendarea atacantului.

Spre deosebire de jucătorii săi, care au recunoscut că au profitat de acest aspect, „motivaţia noastră a fost să ajungem în sferturi”, a respins francezul.