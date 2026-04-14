Țara cât două sectoare din București și-a prezentat echipamentele pentru Cupa Mondială. Detaliul inedit surprins

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 14:06

Echipamentul Capului Verde pentru Cupa Mondială / X @lnstantFoot

Capul Verde, națională calificată la Cupa Mondială din vară, și-a prezentat în urmă cu puțin timp echipamentul cu care va “defila” la turneul final din America de Nord. Alegerea făcută de naționala insulară împreună cu sponsorul ei este una extrem de interesantă, surprinzând un detaliu fin care aduce o notă de originalitate evidentă.

World Cup 2026 este la doar două luni distanță, iar mare parte din cele 48 de naționale calificate au început să își prezinte echipamentele de acasă și deplasare pe care le vor folosi în competiția din SUA, Canada și Mexic. Recent, Capul Verde, țară cu doar 590.000 de locuitori, și-a prezentat și ea tricourile și șorturile pentru turneul final.

Simbolistica tricourilor Capului Verde

Pregătită pentru debutul ei la o Cupă Mondială, naționala insulară este gata să iasă în evidență cu echipamentul său. Echipamentul de “acasă” este unul de culoare albstru închis, iar un detaliu de pe tricouri iese în evidență.

Mai multe forme geometrice figurează pe echipament, iar acestea replică exact traseele de zbor între insulele care formează arhipelagul Capului Verde. Pe același tipar funcționează și echipamentele de “deplasare”, care sunt de culoare albă.

Insulele Capului Verde, surprinse pe echipament / Foto: footyheadlines.com

Pe lângă cele două culori de bază, pe tricoul Capului Verde apare și culoare roșie, care apare în zona gulerului, dar și la mâneci.

