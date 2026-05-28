Situaţie incredibilă la Dinamo. Un jucător de bază are nunta programată şi nu joacă cu FCSB! Zeljko Kopic: “Îi dorim tot binele”

Pare greu de crezut, dar un om important de la Dinamo nu va juca cu FCSB dintr-un motiv surprizător. Are nunta programată şi a mai reuşit să o amâne, astfel că se vede nevoit să absenteze de la marele meci.

Astfel, Zeljko Kopic nu se va baza pe atacantul Alex Pop, care și-a planificat nunta și nu poate fi luat în calcul pentru barajul de Conference League, cu FCSB.

“Alex Pop nu poate face nimic, a aranjat totul acum mult timp pentru nuntă. Îi dorim tot binele, avem un meci important mâine, dar şi el are un moment important în viaţa lui. Îi pare foarte rău de situaţie, dar nu e nimic ce putem face. Mâine mergem la luptă fără Alex”, a explicat Kopic în cadrul unei conferinţe de presă.

Situaţia cade foarte prost pentru Dinamo în condițiile în care doar George Puşcaş, chiar dacă are şanse mari să joace, el nu poate duce fizic 90 de minute de joc.

“Am tratat corect acea contractură. Suntem într-o proiecție că poate să joace cel puțin 70-80 de minute”, este vestea dată fanilor de președintele de la Dinamo în privinţa lui Puşcaş.