Marius Baciu, în spiritul lui Gigi Becali: “Dumnezeu îţi face echipa!” Ce absenţe de lot are la “finala” cu Dinamo

FCSB se confruntă cu Dinamo în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, într-un meci crucial pentru ambele formații.
Partida este programată vineri, de la ora 20:30, pe stadionul “Arcul de Triumf”.
Marius Baciu a vorbit despre importanta acestui meci şi crede că ambele echipe se pot impune.
“Dinamo – FCSB sau pe vremea noastră Dinamo – Steaua. Meci foarte important pentru tot ce înseamnă suflarea fotbalistică. Păcat că nu se joacă pe un stadion mare, cred că erau 50 sau 60.000 de fani pentru meciul ăsta.
Întâlnim o echipă bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. O echipă care are continuitate în ceea ce înseamnă antrenor şi a ideilor pe care le-a transpus în ceea ce înseamnă Dinamo astăzi.
Încercăm să ne ridicăm la un nivel bun şi noi. E un meci al orgolilor în care se poate întâmpla chiar orice. Simt că suntem pregătiţi. Şi la meciul cu Botoşani am avut momente bune, alt spirit. Meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greşi mai puţin va avea câştig de cauză.
Nimeni nu este favorbit, chiar dacă ei au arătat că sunt un grup bun, noi cred că compensăm prin valoarea noastră individuală. Cred că o să arătăm foarte bine.
Un joc contra lui Dinamo salvează multe lucruri. Echipa vine după un sezon dificil. Noi suntem acum într-un moment în care pute salva chiar totul, la ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că va fi un capăt de ţară dacă nu reuşim, dar va fi o realizare deosebită dacă putem să ducem echipa în Conference League”, a declarat Marius Baciu în cadrul unei conferinţe de presă.
Pentru meciul cu Dinamo, FCSB are mai multe absenţe. Baba Alhassan şi Bîrligea sunt absenţi, iar Miculescu este incert.
“Absenţe de lot există, dar Nea Ţiţi Dumitriu avea o vorbă: Dumnezeu îmi face echipa. Sunt momente care se dă şansă jucătorilor care joacă mai puţin. Şi atunci chiar putem crede şi vorbele lui sunt foarte importante: Dumnezeu face echipa! Avem câteva probleme. Avem Bîrligea, care se ştie deja, avem situţia lui Miculescu, sperăm să se recupereze. Avem şi absenţa lui Baba, care a fost învoit înainte, are o problemă de familie, a născut soţia. Şi astea sunt lucruri sensibile. Şi-a dorit să plece”, a mai declarat antrenorul.
