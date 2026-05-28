Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Baciu, în spiritul lui Gigi Becali: “Dumnezeu îţi face echipa!” Ce absenţe de lot are la “finala” cu Dinamo

Marius Baciu, în spiritul lui Gigi Becali: “Dumnezeu îţi face echipa!” Ce absenţe de lot are la “finala” cu Dinamo

Radu Constantin Publicat: 28 mai 2026, 13:50

Comentarii
Marius Baciu, în spiritul lui Gigi Becali: Dumnezeu îţi face echipa! Ce absenţe de lot are la finala cu Dinamo

Marius Baciu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB se confruntă cu Dinamo în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, într-un meci crucial pentru ambele formații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida este programată vineri, de la ora 20:30, pe stadionul “Arcul de Triumf”.

Marius Baciu a vorbit despre importanta acestui meci şi crede că ambele echipe se pot impune.

“Dinamo – FCSB sau pe vremea noastră Dinamo – Steaua. Meci foarte important pentru tot ce înseamnă suflarea fotbalistică. Păcat că nu se joacă pe un stadion mare, cred că erau 50 sau 60.000 de fani pentru meciul ăsta.

Întâlnim o echipă bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. O echipă care are continuitate în ceea ce înseamnă antrenor şi a ideilor pe care le-a transpus în ceea ce înseamnă Dinamo astăzi.

Reclamă
Reclamă

Încercăm să ne ridicăm la un nivel bun şi noi. E un meci al orgolilor în care se poate întâmpla chiar orice. Simt că suntem pregătiţi. Şi la meciul cu Botoşani am avut momente bune, alt spirit. Meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greşi mai puţin va avea câştig de cauză.

Nimeni nu este favorbit, chiar dacă ei au arătat că sunt un grup bun, noi cred că compensăm prin valoarea noastră individuală. Cred că o să arătăm foarte bine.

Un joc contra lui Dinamo salvează multe lucruri. Echipa vine după un sezon dificil. Noi suntem acum într-un moment în care pute salva chiar totul, la ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că va fi un capăt de ţară dacă nu reuşim, dar va fi o realizare deosebită dacă putem să ducem echipa în Conference League”, a declarat Marius Baciu în cadrul unei conferinţe de presă.

Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașeCum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Reclamă

Pentru meciul cu Dinamo, FCSB are mai multe absenţe. Baba Alhassan şi Bîrligea sunt absenţi, iar Miculescu este incert.

“Absenţe de lot există, dar Nea Ţiţi Dumitriu avea o vorbă: Dumnezeu îmi face echipa. Sunt momente care se dă şansă jucătorilor care joacă mai puţin. Şi atunci chiar putem crede şi vorbele lui sunt foarte importante: Dumnezeu face echipa! Avem câteva probleme. Avem Bîrligea, care se ştie deja, avem situţia lui Miculescu, sperăm să se recupereze. Avem şi absenţa lui Baba, care a fost învoit înainte, are o problemă de familie, a născut soţia. Şi astea sunt lucruri sensibile. Şi-a dorit să plece”, a mai declarat antrenorul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Observator
Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte
Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga
Fanatik.ro
Frăție distrusă în fotbalul românesc după meciul din ultima etapă din SuperLiga
13:37

VideoToată lumea la World Cup 2026, toată lumea la Antena. Messi VS CR7
13:29

Kopic, anunţ crucial despre Karamoko şi Puşcaş cu o zi înainte de meciul cu FCSB. Croatul i-a lăudat pe rivali
13:21

Situaţie incredibilă la Dinamo. Un jucător de bază are nunta programată şi nu joacă cu FCSB! Zeljko Kopic: “Îi dorim tot binele”
13:09

FotoAu început treaba! Jucătorii României au ajuns la Mogoşoaia şi pregătesc meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor
12:50

Zenga și recordul de 517 minute fără gol primit la Mondial, urmat de „cea mai mare dezamăgire” a vieții
12:46

Dan Petrescu, “favorit” să preia CFR Cluj. Neluţu Varga: “Cu Edi Iordănescu suntem în stand-by”
Vezi toate știrile
1 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia” 4 CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză 5 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 6 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”