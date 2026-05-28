Marius Baciu, în spiritul lui Gigi Becali: “Dumnezeu îţi face echipa!” Ce absenţe de lot are la “finala” cu Dinamo

Întâlnim o echipă bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. O echipă care are continuitate în ceea ce înseamnă antrenor şi a ideilor pe care le-a transpus în ceea ce înseamnă Dinamo astăzi.

“Dinamo – FCSB sau pe vremea noastră Dinamo – Steaua. Meci foarte important pentru tot ce înseamnă suflarea fotbalistică. Păcat că nu se joacă pe un stadion mare, cred că erau 50 sau 60.000 de fani pentru meciul ăsta.

Încercăm să ne ridicăm la un nivel bun şi noi. E un meci al orgolilor în care se poate întâmpla chiar orice. Simt că suntem pregătiţi. Şi la meciul cu Botoşani am avut momente bune, alt spirit. Meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greşi mai puţin va avea câştig de cauză.

Nimeni nu este favorbit, chiar dacă ei au arătat că sunt un grup bun, noi cred că compensăm prin valoarea noastră individuală. Cred că o să arătăm foarte bine.

Un joc contra lui Dinamo salvează multe lucruri. Echipa vine după un sezon dificil. Noi suntem acum într-un moment în care pute salva chiar totul, la ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că va fi un capăt de ţară dacă nu reuşim, dar va fi o realizare deosebită dacă putem să ducem echipa în Conference League”, a declarat Marius Baciu în cadrul unei conferinţe de presă.