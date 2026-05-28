Zenga și recordul de 517 minute fără gol primit la Mondial, urmat de „cea mai mare dezamăgire” a vieții

La sfârșitul anilor ‘80 și începutul anilor ‘90, Italia era faimoasă pentru stilul „catenaccio”. O defensivă beton, aproape imposibil de spart de către adversari. În acest context, la Mondialul din 1990, jucat chiar în Italia, Squadra Azzurra a dus apărarea la un nivel care parcă îmbina știința cu arta.

Ba mai mult decât atât, italienii au avut în spate un portar care, în puținele situații în care fundașii erau depășiți, a blocat tot. Adică pe însuși Walter Zenga, cel care mai târziu avea să-și înceapă, cu succes, cariera de antrenor în România.

Walter Zenga, 517 minute fără gol primit la Mondialul din 1990

La Coppa del Mondo, legendarul portar, pe atunci la Inter Milano, a atins un record care stă în picioare și în ziua de azi: 517 minute fără gol primit. Aflată în grupa A, Italia a fost așa cum era Italia cu câteva decenii în urmă. O echipă pragmatică și chiar rece pe alocuri, cu victorii scurte, dar parcă mai clare decât o arată scorul.

Squadra a trecut, cu 1-0, de Austria și Statele Unite în primele meciuri ale Mondialului. Apoi, a urmat un 2-0 cu Cehoslovacia, meci care a consemnat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale turneului. Roberto Baggio, pe atunci un tânăr în ascensiune de 23 de ani, a făcut slalom prin defensiva cehoslovacă și a trimis mingea în poartă, în minutul 78.