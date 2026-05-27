Situație incredibilă înainte de World Cup! Singurul jucător care locuiește în țara care l-a convocat, blocat în așteptarea vizei

Sebastian Ujica Publicat: 27 mai 2026, 22:34

Wilson Isidor, vedeta naționalei Haiti, joacă în Premier League la Sunderland / Getty Images

Naționala Haiti s-a calificat pentru a doua oară în istorie la un Campionat Mondial, după 1974. Echipa se bazează aproape în totalitate pe jucători care evoluează în afara țării. Cu o singură excepție: Woodensky Pierre, cel care poate rata însă turneul pentru că nu a primit viză!

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Blocat în capitala Haiti

Woodensky Pierre este mijlocaș defensiv și evoluează pentru Violette AC în capitala Haiti, Port-au-Prince. Ceilalți 25 de jucători convocați de echipa din Caraibe provin din campionate din Anglia, Franța, Portugalia, Canada sau Statele Unite.

Problema este că 70% din Port-au-Prince este sub asediu în acest moment, din cauza violențelor bandelor armate. Astfel, Pierre și alți oficiali de la Federația din Haiti nu au primit viza nici până acum.

Lotul naționalei Haiti a ajuns în Florida duminică, iar antrenamentele au început deja la baza de la Port St. Lucie. Alți trei jucători urmează să ajungă miercuri în cantonament.

Momentan, federația din Haiti așteaptă rezolvarea problemei vizei lui Pierre. Haiti va juca la Mondial în grupă cu Scoția, Brazilia și Maroc.

