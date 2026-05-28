Kopic, anunţ crucial despre Karamoko şi Puşcaş cu o zi înainte de meciul cu FCSB. Croatul i-a lăudat pe rivali

Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 13:29

Ce spune Kopic înainte de Dinamo - FCSB. Foto: Sport Pictures

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefaţat ultimul meci al sezonului pe care echipa sa în joacă împotriva celor de la FCSB, partidă care va decide cine merge în preliminariile Conference League pentru stagiunea următoarea.

Tehnicianul a avut cuvinte de laudă pentru rivală, însă în acelaşi timp spune că jucătorii şi fanii vor face totul pentru ca victoria să fie obţinută de formaţia alb-roşie.

Zeljko Kopic, fără dubii înainte de Dinamo – FCSB: “Cel mai important meci”

Kopic spune că formaţia sa este pregătită să obţină calificarea în cupele europene şi să-şi îndeplinească obiectivul. Tehnicianul lui a avut cuvinte frumoase şi despre adversar, pe care îl consider unul de valoare.

“Da, e cel mai important meci, merităm să jucăm această partidă după munca depusă în sezon. O să dăm totul pentru a ne califica în cupele europene. E ceva ce trebuie să fie normal pentru acest club mare. Sunt aici de 2 ani şi jumătate, am făcut lucrurile pas cu pas, sper ca în viitor să fie meciuri şi mai importante jucate. Obiectivul a fost să ne luptăm pentru cupele europene, suntem aici, dacă ne uităm la sezonul pe care l-am avut e un feeling că puteam să mai mult, atât în Liga 1, cât şi în Cupa României.

Am făcut totul să fim pregătiţi pentru acest meci, tactic, mental. Trebuie să murim pe teren pentru a câştiga meciul. Simţim că pe Arcul de Triumf e ca acasă, ok, ne-am adaptat bine şi pe Arena Naţionala. Mâine o să fie al 12-lea nostru jucător. Nu trebuie să ascundem că au fost momente dificile în trecut, că aveam multe meciuri fără victorie contra unor adversari.

Sunt 9 ani fără cupe europene, e normal că toată lumea vrea să vină şi să susţină echipa. FCSB e marea noastră rivală, cu multă experienţă, calitate. Au un antrenor nou, o energie nouă, o să încerce să ne susţină, e un meci important pentru noi, pentru ei, o să fie dificil. Mereu e la fel în derby-uri, e 50-50, pentru că e vorba de inspiraţie”, a spus Kopic.

Ce se întâmplă cu Mamoudou Karamoko şi George Puşcaş

Zeljko Kopic a anunţat că Mamoudou Karamoko George Puşcaş, accidentaţi în ultimele săptămâni, ar putea să evolueze în duelul contra celor de la FCSB. Decizia urmează să fie luată în ziua partidei de către tehnicianul croat.

“Karamoko şi Puşcaş s-au antrenat cu noi, o să luăm o decizie mâine. Numai jucătorii care pot să fie sută la sută şi să dea totul pe teren o să joace”, a mai spus Zeljko Kopic.

