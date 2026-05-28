Au început treaba! Jucătorii României au ajuns la Mogoşoaia şi pregătesc meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Echipa naţională a României intră într-o nouă eră, asta după ce Gică Hagi a preluat banca tehnică. “Regele” urmează să aibă primul meci în noul mandat în deplasare, contra celor din Georgia, la Tbilisi.

Selecţionerul a ales 31 de jucători care să facă parte din lot pentru cele două partide, anunţând că-şi doreşte să aibă câte 3 fotbalişti pe post pentru a-i testat înaintea startului de campanie din Liga Naţiunilor.

Jucătorii naţionalei României s-au reunit la Mogoşoaia înainte de partidele cu Georgia şi Ţara Galilor

Joi, 28 mai, jucătorii convocaţi de Gică Hagi s-au reunit la Mogoşoaia. Au venit inclusiv stranierii, de la Florinel Coman, care a fost însoţit de Denis Drăguş, până la Radu Drăguşin, cel care a dus o bătălie teribilă pentru a evita retrogradarea cu Tottenham. Unii dintre fotbalişti au ales să se îmbrace mai lejer, în timp ce alţii au purtat haine scumpe, branduri cunoscute.

“Ne-am reîntâlnit la Mogoșoaia înaintea meciurilor din iunie cu Georgia și Țara Galilor!”, stă scris pe pagina oficială de Facebook a echipei naţionale.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

PORTARI