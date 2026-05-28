Au început treaba! Jucătorii României au ajuns la Mogoşoaia şi pregătesc meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 13:09

Echipa naţională a României intră într-o nouă eră, asta după ce Gică Hagi a preluat banca tehnică. “Regele” urmează să aibă primul meci în noul mandat în deplasare, contra celor din Georgia, la Tbilisi.

Selecţionerul a ales 31 de jucători care să facă parte din lot pentru cele două partide, anunţând că-şi doreşte să aibă câte 3 fotbalişti pe post pentru a-i testat înaintea startului de campanie din Liga Naţiunilor.

Jucătorii naţionalei României s-au reunit la Mogoşoaia înainte de partidele cu Georgia şi Ţara Galilor

Joi, 28 mai, jucătorii convocaţi de Gică Hagi s-au reunit la Mogoşoaia. Au venit inclusiv stranierii, de la Florinel Coman, care a fost însoţit de Denis Drăguş, până la Radu Drăguşin, cel care a dus o bătălie teribilă pentru a evita retrogradarea cu Tottenham. Unii dintre fotbalişti au ales să se îmbrace mai lejer, în timp ce alţii au purtat haine scumpe, branduri cunoscute.

“Ne-am reîntâlnit la Mogoșoaia înaintea meciurilor din iunie cu Georgia și Țara Galilor!”, stă scris pe pagina oficială de Facebook a echipei naţionale.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
